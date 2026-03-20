"Es war nur Gerede": Was Fabio Hofer daraus gemacht hat

Es ist Anfang November, als Fabio Hofer sich Zeit für ein Interview mit LAOLA1 nimmt.

Der EHC Biel liegt zur Länderspielpause auf dem neunten Platz in der Schweizer National League. Die Saison gleicht einer Achterbahnfahrt, die einzige Konstante ist der ständige Wechsel zwischen Sieges- und Niederlagen-Serien.

"Wir sind jetzt sehr froh, dass die Pause kommt, damit wir uns darauf fokussieren können, was die Probleme sind, welche Fehler wir machen", meint der Vorarlberger damals.

Zwischen Achterbahnfahrt und persönlichem Höhenflug

Die Analyse verläuft intensiv, doch die gewünschte Stabilität stellt sich nicht ein. Daran ändert auch der Mitte Jänner vollzogene Wechsel auf der Trainerposition von Martin Filander zu Christian Dube nichts.

Die Regular Season wird mit 24 Siegen und 28 Niederlagen auf dem zehnten Platz abgeschlossen, in der ersten Play-In-Runde ist gegen den SC Bern mit dem Gesamtscore von 4:7 Endstation.

Hofer beendet sein sechstes Jahr beim dreifachen Schweizer Meister als teaminterner Topscorer. Mit 39 Torbeteiligungen (19 Treffer, 20 Assists) egalisiert der 35-Jährige seinen punktbesten Grunddurchgang aus der Saison 2022/23.

Mehr als nur ein Leistungsträger

Alleine deshalb verdient sich der Lustenauer das Prädikat "Leistungsträger", doch Hofer ist noch viel mehr: Ein unersetzbarer Teil der Mannschaft.

Der wieselflinke Rechtsschütze verbucht mit Abstand die meiste Eiszeit aller Angreifer, steht in 51 Spielen insgesamt 1.005 Minuten und 13 Sekunden auf der Platte. Der Schwede Lias Andersson, der einen Einsatz mehr verzeichnet hat, war 22 Minuten weniger am Eis.

Unter allen Stürmern erhält Hofer die drittmeiste Eiszeit in Überzahl, in Unterzahl kommt der Österreicher auf 69:18 Minuten TOI, die Abkürzung für den englischen Fachbegriff "Time On Ice". Das sind zehn Minuten mehr als der zweitplatzierte Jere Sallinen.

"Ich fühle mich wohl, bin fit und habe keine Verletzungen - das ist sehr wichtig. Ich bin bei 100 Prozent, das Teamgefüge ist ebenfalls sehr gut. Das spielt alles eine Rolle, warum es gut läuft", sagt Hofer bereits im November.

Individuell hat Hofer erneut abgeliefert - und gezeigt, dass auf ihn Verlass ist. Von Journalisten bekommt Hofer immer wieder das Lob, dass seine Leistungen eine Ausländerlizenz rechtfertigen würden.

Dass es einmal so weit kommen würde, war nicht vorgezeichnet.

Der Sprung ins große Geschäft

Seine Eishockey-Karriere beginnt in der Vorarlberger Heimat, mit Dornbirn nimmt Hofer auf U12-Stufe erstmals an der Schweizer Nachwuchsliga teil.

Die körperlichen Voraussetzungen sprechen zwar nicht unbedingt für eine Laufbahn auf großer Bühne - Hofer ist heute 1,70 Meter groß und bringt 75 Kilogramm auf die Waage -, er bringt dafür jede Menge Talent und Durchsetzungsvermögen mit.