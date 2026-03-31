Olimpija Ljubljana Olimpija Ljubljana OLL HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HC Falkensteiner Pustertal Wölfe HCP
Endstand
0:3
0:1 , 0:0 , 0:2
  • Austin Rueschhoff
  • Rok Ticar
  • Cole Bardreau
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NEWS

216 Strafminuten! Pustertal feiert Shutout-Sieg in Ljubljana

Die Südtiroler setzen ihren sensationellen Playoff-Lauf fort und bleiben auch im zweiten Halbfinal-Spiel ohne Gegentor. Zum Spielende entladen sich die Emotionen.

216 Strafminuten! Pustertal feiert Shutout-Sieg in Ljubljana Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der HC Pustertal bleibt in den diesjährigen Playoffs der win2day ICE Hockey League makellos.

Die "Wölfe" gewinnen Halbfinal-Spiel 2 gegen Olimpija Ljubljana auswärts mit 3:0. Mit diesem Resultat endete bereits das erste Aufeinandertreffen in Bruneck, Torwart Eddie Pasquale feiert sein zweites Shutout in Folge.

Das Spiel beginnt rasant, Rueschhoff schießt Pustertal bereits in der dritten Spielminute zur Führung. Danach ist die Partie von vielen Nicklichkeiten und versteckten Fouls geprägt, das Schiedsrichter-Duo Patrick Fichtner und Christian Ofner lässt die Teams frei gewähren.

Powerplay-Treffer entscheiden Spiel

Im Mittelabschnitt wird Ljubljana der vermeintliche Ausgleich von Grunddurchgangs-MVP Brennan wegen Torhüterbehinderung aberkannt.

Mit Fortdauer des Spiels erhitzen sich besonders auf slowenischer Seite die Gemüter, das bringt Pustertal mehrere Überzahlspiele ein. Eines davon nützt ausgerechnet der Slowene Ticar per Onetimer zum 2:0 (41./PP).

In der Schlussphase macht Bardreau mit einem weiteren Überzahl-Treffer den Deckel drauf (56./PP).

Unrühmliches Ende

Das Spiel endet unrühmlich, als sich die ohnehin schon aufgeheizten Emotionen entladen.

Zwischen mehreren Spielern beider Teams kommt es zu Rangeleien und Schlägereien, die Referees haben alle Hände voll zu tun und sprechen insgesamt 216 Strafminuten aus. Ljubljana beendet das Spiel überhaupt mit nur mehr neun verfügbaren Feldspielern.

Die best-of-seven-Serie wandert mit einer 2:0-Führung für den HC Pustertal zurück nach Bruneck. Dort steigt am Donnerstag (19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das dritte Halbfinal-Spiel.

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