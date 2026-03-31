216 Strafminuten! Pustertal feiert Shutout-Sieg in Ljubljana

Der HC Pustertal bleibt in den diesjährigen Playoffs der win2day ICE Hockey League makellos.

Die "Wölfe" gewinnen Halbfinal-Spiel 2 gegen Olimpija Ljubljana auswärts mit 3:0. Mit diesem Resultat endete bereits das erste Aufeinandertreffen in Bruneck, Torwart Eddie Pasquale feiert sein zweites Shutout in Folge.

Das Spiel beginnt rasant, Rueschhoff schießt Pustertal bereits in der dritten Spielminute zur Führung. Danach ist die Partie von vielen Nicklichkeiten und versteckten Fouls geprägt, das Schiedsrichter-Duo Patrick Fichtner und Christian Ofner lässt die Teams frei gewähren.

Powerplay-Treffer entscheiden Spiel

Im Mittelabschnitt wird Ljubljana der vermeintliche Ausgleich von Grunddurchgangs-MVP Brennan wegen Torhüterbehinderung aberkannt.

Mit Fortdauer des Spiels erhitzen sich besonders auf slowenischer Seite die Gemüter, das bringt Pustertal mehrere Überzahlspiele ein. Eines davon nützt ausgerechnet der Slowene Ticar per Onetimer zum 2:0 (41./PP).

In der Schlussphase macht Bardreau mit einem weiteren Überzahl-Treffer den Deckel drauf (56./PP).

Unrühmliches Ende

Das Spiel endet unrühmlich, als sich die ohnehin schon aufgeheizten Emotionen entladen.

Zwischen mehreren Spielern beider Teams kommt es zu Rangeleien und Schlägereien, die Referees haben alle Hände voll zu tun und sprechen insgesamt 216 Strafminuten aus. Ljubljana beendet das Spiel überhaupt mit nur mehr neun verfügbaren Feldspielern.

Die best-of-seven-Serie wandert mit einer 2:0-Führung für den HC Pustertal zurück nach Bruneck. Dort steigt am Donnerstag (19:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das dritte Halbfinal-Spiel.