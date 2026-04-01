Van-Deer-Aus: Kristoffersen testete wohl neue Ski-Marke

Am Dienstag gingen Henrik Kristoffersen und Van Deer, die Ski-Marke von Marcel Hirscher, nach vier gemeinsamen Jahren getrennte Wege (alle Infos >>>).

Slalom-Spezialist Kristoffersen holte auf den Van-Deer-Ski unter anderem WM-Gold 2023 und Olympia-Bronze 2026. Künftig geht der 31-Jährige mit einem neuen Ausrüster an den Start. Offiziell ist dieser noch nicht, aber eine Spur führt nach Vorarlberg.

Wie die "Kronen Zeitung" berichtet, hat Kristoffersen bereits Material des Vorarlberger Ski-Herstellers HEAD getestet und soll sich dabei sehr wohlgefühlt haben. Gespräche zwischen dem Team des Norwegers und HEAD sollen laufen.

Einige Top-Athleten setzen auf Skier des Kennelbacher Unternehmens, darunter der dreifache Schweizer Olympia-Sieger Franjo von Allmen oder die ÖSV-Stars Vincent Kriechmayr und Conny Hütter.