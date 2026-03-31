Fluch besiegt! Graz99ers gewinnen bei Fehervar erstmals seit 2022

Die Graz99ers können in Szekesfehervar doch noch gewinnen.

In Halbfinal-Spiel 2 der win2day ICE Hockey League bezwingen die Steirer Fehervar AV19 auswärts deutlich mit 5:1. Es ist der erste Sieg beim ICE-Finalisten der Saison 2021/22 seit Oktober 2022. Die folgenden sieben Spiele wurden allesamt verloren.

Diesmal werden die Weichen allerdings zeitig auf Sieg gestellt. Ganahl schockt die ungarischen Fans mit dem Führungstreffer nach elf gespielten Sekunden (1.).

Conley trifft bei Vier-gegen-Vier

In dieser Tonart setzt der Grunddurchgangs-Sieger das Spiel fort. Allerdings dauert es bis zur 32. Spielminute, ehe die 99ers den Spielstand erhöhen können.

Currie befindet sich nach einem Stockschlag gegen Magosi bereits unter der Dusche, der Ungar sitzt wegen Cross-Checks auf der Strafbank. Bei Vier-gegen-Vier hat Conley viel Platz und überwindet Reijola mit einem satten Schuss (32.).

Graz in Überzahl eiskalt

In den Schlussabschnitt startet Graz mit einem Powerplay, in dem Haudum nach Querpass von Roy direkt abschließt - 3:0 (41./PP). Kurz darauf ist die Lacroix-Truppe neuerlich in Überzahl und Conley schnürt nach Zuspiel von Roy seinen Doppelpack (42./PP).

Cheek, der bei beiden Gegentreffern auf der Ersatzbank sitzt, erzielt in einem weiteren ungarischen Unterzahlspiel per Shorthander den Ehrentreffer (44./SH). Für den Schlusspunkt sorgt Swaney, er trifft zum 5:1-Endstand (57.).

Graz liegt in der best-of-seven-Serie mit 2:0 voran und kann sich am Donnerstag (18:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) vor den eigenen Fans bereits die ersten Matchpucks auf den Final-Einzug sichern.