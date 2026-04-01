Endstand
5:13:0 , 1:1 , 1:0
-
Rickard Rakell
-
Anthony Mantha
-
Yegor Chinakhov
-
Justin Brazeau
-
Noel Acciari
-
Dylan Larkin
NEWS
Kasper und die Red Wings verlieren Playoff-Platz
Damit steht nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen zu Buche. Das Rennen um einen Wildcard-Platz ist eng.
Für Marco Kasper mit den Detroit Red Wings gibt es in der Nacht auf Mittwoch kein Erfolgserlebnis in der NHL.
Die Partie bei den Pittsburgh Penguins geht mit 1:5 verloren. Schon nach dem ersten Drittel liegen die Red Wings nach Treffern von Rakell (5.), Mantha (9.) und Chinakhov (19.) 0:3 zurück.
Larkin (24./PP) kann nach der ersten Pause zwar noch auf 1:3 verkürzen, doch Brazeau (33.) und Acciari (53.) stellen auf 5:1. Kasper kommt auf eine Eiszeit von 13:57 Minuten.
Die Red Wings fallen aus den Playoff-Plätzen und kämpfen nun mit vier anderen Teams um den letzten Wildcard-Platz der Eastern Conference.