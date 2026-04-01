Pittsburgh Penguins Pittsburgh Penguins PIT Detroit Red Wings Detroit Red Wings DET
Endstand
5:1
3:0 , 1:1 , 1:0
  • Rickard Rakell
  • Anthony Mantha
  • Yegor Chinakhov
  • Justin Brazeau
  • Noel Acciari
  • Dylan Larkin
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Kasper und die Red Wings verlieren Playoff-Platz

Damit steht nur ein Sieg aus den letzten fünf Spielen zu Buche. Das Rennen um einen Wildcard-Platz ist eng.

Kasper und die Red Wings verlieren Playoff-Platz Foto: © GETTY
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Für Marco Kasper mit den Detroit Red Wings gibt es in der Nacht auf Mittwoch kein Erfolgserlebnis in der NHL.

Die Partie bei den Pittsburgh Penguins geht mit 1:5 verloren. Schon nach dem ersten Drittel liegen die Red Wings nach Treffern von Rakell (5.), Mantha (9.) und Chinakhov (19.) 0:3 zurück.

Larkin (24./PP) kann nach der ersten Pause zwar noch auf 1:3 verkürzen, doch Brazeau (33.) und Acciari (53.) stellen auf 5:1. Kasper kommt auf eine Eiszeit von 13:57 Minuten.

Die Red Wings fallen aus den Playoff-Plätzen und kämpfen nun mit vier anderen Teams um den letzten Wildcard-Platz der Eastern Conference.

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