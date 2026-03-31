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Gute Nachrichten: KAC-Crack nach Kollaps aus Spital entlassen

Nach dem Herzstillstand im ersten Playoff-Spiel gegen Fehervar AV19 konnte Jordan Murray das Krankenhaus inzwischen verlassen.

Gute Nachrichten: KAC-Crack nach Kollaps aus Spital entlassen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Für den KAC ist die Saison nach dem Viertelfinal-Aus gegen Fehervar AV19 in der win2day ICE Hockey League bereits vorbei.

Dennoch gibt es gute Nachrichten aus dem Lager der Rotjacken: Jordan Murray konnte das LKH Klagenfurt nach seinem erlittenen Herzstillstand im ersten Playoff-Spiel inzwischen verlassen.

Das berichten der "ORF" und die "Kleine Zeitung". Der KAC bestätigte auf Anfrage der "Kleinen": "Er konnte vor einigen Tagen von stationärer auf ambulante Behandlung wechseln."

Herzstillstand

Der Verteidiger brach am 10. März im Heimspiel gegen Fehervar auf dem Weg zur Spielerbank zusammen.

Nach erfolgreicher Reanimation wurde der Kanadier ins Klinikum Klagenfurt gebracht und musste einige Tage auf der Intensivstation behandelt werden.

Murray konnte später auf die Normalstation verlegt werden, am Wochenende wurde der 33-Jährige nach abschließenden Tests entlassen.

Weitere Prognose nicht möglich

Der Abwehrspieler tastet sich wieder ins "normale" Leben und wird auch die nächsten Wochen am Wörthersee weilen.

Ob und wann Murray wieder Leistungssport betreiben kann, ist nicht vorherzusagen. Es ist zudem unklar, ob der KAC weiter auf seine Dienste setzen würde.

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