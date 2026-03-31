Im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League steht in beiden Duellen Spiel zwei am Programm.

Fehervar - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>): Die Grazer siegten daheim in Spiel eins 3:2.

Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>): Auch Pustertal konnte einen Heimsieg in Partie Nummer eins einfahren und siegte mit 3:0.

Die ICE-Playoffs in der LIVE-Konferenz: