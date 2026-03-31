NEWS

ICE-Playoffs heute: Fehervar-99ers und Ljubljana-Pustertal

Spiel zwei der Halbfinal-Serien zwischen Fehervar und Graz sowie Ljubljana und Pustertal. LIVE-Konferenz:

ICE-Playoffs heute: Fehervar-99ers und Ljubljana-Pustertal Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League steht in beiden Duellen Spiel zwei am Programm.

Fehervar - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>): Die Grazer siegten daheim in Spiel eins 3:2.

Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>): Auch Pustertal konnte einen Heimsieg in Partie Nummer eins einfahren und siegte mit 3:0.

Die ICE-Playoffs in der LIVE-Konferenz:

Mehr zum Thema

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

ICE Hockey League
7
Österreichs NHL-Legionäre: So stehen ihre Playoff-Chancen

Österreichs NHL-Legionäre: So stehen ihre Playoff-Chancen

NHL
2
Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

NHL
1
99ers müssen zum Semifinal-Auftakt hart für den Sieg arbeiten

99ers müssen zum Semifinal-Auftakt hart für den Sieg arbeiten

ICE Hockey League
8
Vertragsangebot abgelehnt: Co-Trainer verlässt den KAC

Vertragsangebot abgelehnt: Co-Trainer verlässt den KAC

ICE Hockey League
ICE-Halbfinale LIVE: Graz99ers - Fehervar

ICE-Halbfinale LIVE: Graz99ers - Fehervar

ICE Hockey League
4

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Graz99ers Fehervar AV19