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NEWS
ICE-Playoffs heute: Fehervar-99ers und Ljubljana-Pustertal
Spiel zwei der Halbfinal-Serien zwischen Fehervar und Graz sowie Ljubljana und Pustertal. LIVE-Konferenz:
Im Playoff-Halbfinale der win2day ICE Hockey League steht in beiden Duellen Spiel zwei am Programm.
Fehervar - Graz99ers (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>): Die Grazer siegten daheim in Spiel eins 3:2.
Olimpija Ljubljana - HC Pustertal (ab 19:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>): Auch Pustertal konnte einen Heimsieg in Partie Nummer eins einfahren und siegte mit 3:0.