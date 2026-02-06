Nissner: "Habe nie gesagt, dass ich das Nationalteam boykottiere"

Nach fast 18 Monaten Abwesenheit und Diskussionen um einen angeblichen Boykott des Nationalteams läuft Benjamin Nissner beim Drei-Nationen-Turnier in Oslo wieder für Österreich auf.

Der 28-Jährige nahm sich im Vorjahr nach Absprache mit Teamchef Roger Bader eine Auszeit. In den Länderspielpausen und nach der Saison wollte er seinem Körper die nötige Regeneration geben.

"Ich habe sofort gesagt, dass das nicht das Ende meiner Nationalteam-Karriere sein wird", betont der Mittelstürmer im LAOLA1-Interview.

Nissner hatte im letzten Jahr mit den Nachwirkungen des Pfeifferschen Drüsenfiebers - die Erkrankung, die ihn bereits im Oktober 2023 zwei Monate außer Gefecht setzte - und Rückenproblemen zu kämpfen.

Davon hat sich der Wiener gut erholt, ein Comeback-Versuch im Nationalteam beim Deutschland-Cup im vergangenen November scheiterte noch wegen einer Gehirnerschütterung.

Nun steht der 51-fache Nationalspieler wieder im ÖEHV-Kader und blickt im Gespräch auf die Diskussionen rund um die WM-Absage zurück, spricht über seine Rückkehr und ordnet die bisherige Saison in Salzburg ein.

LAOLA1: Du bist das erste Mal seit der Olympia-Qualifikation im August 2024 wieder im Nationalteam. Wie groß ist die Freude darüber, den Adler wieder auf der Brust zu tragen?

Benjamin Nissner: Sehr groß! Ich habe die Pause persönlich gut genutzt, um wieder fit zu werden und Kräfte zu tanken. Ich habe sofort gesagt, dass das nicht das Ende meiner Nationalteam-Karriere sein wird und ich heuer wieder bereit bin, wenn der Teamchef mich im Team haben will. Ich freue mich schon auf die zwei Spiele.