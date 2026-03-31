"Nicht mehr sinnvoll": Pioneers-Präsident zieht sich zurück

Die Pioneers Vorarlberg verlieren ihren Präsidenten und Mäzen.

Pit Gleim zieht sich vier Jahre nach dem Einstieg der Pioneers in die win2day ICE Hockey League zurück. Dieser begründet den Schritt damit, dass sich die sportlichen Rahmenbedingungen als auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen von Jahr zu Jahr geändert haben.

Die Kosten, um den Profi-Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und zugleich sportlich konkurrenzfähig zu sein, seien stetig gestiegen. Deshalb halte Gleim sein "persönliches und finanzielles Engagement für nicht mehr sinnvoll", schreiben die Feldkircher.

Gleim werde für einen "ordentlichen Abschluss seiner Ära" sorgen. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.