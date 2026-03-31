NEWS

"Nicht mehr sinnvoll": Pioneers-Präsident zieht sich zurück

Pit Gleim stand den Vorarlbergern seit ihrem Einstieg in die ICE Hockey League als Präsident und Mäzen vor. Nun beschließt er seinen Rückzug.

"Nicht mehr sinnvoll": Pioneers-Präsident zieht sich zurück Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Pioneers Vorarlberg verlieren ihren Präsidenten und Mäzen.

Pit Gleim zieht sich vier Jahre nach dem Einstieg der Pioneers in die win2day ICE Hockey League zurück. Dieser begründet den Schritt damit, dass sich die sportlichen Rahmenbedingungen als auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen von Jahr zu Jahr geändert haben.

Die Kosten, um den Profi-Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und zugleich sportlich konkurrenzfähig zu sein, seien stetig gestiegen. Deshalb halte Gleim sein "persönliches und finanzielles Engagement für nicht mehr sinnvoll", schreiben die Feldkircher.

Gleim werde für einen "ordentlichen Abschluss seiner Ära" sorgen. Sein Nachfolger steht noch nicht fest.

Mehr zum Thema

ICE-Playoffs heute: Fehervar-99ers und Ljubljana-Pustertal

ICE-Playoffs heute: Fehervar-99ers und Ljubljana-Pustertal

ICE Hockey League
Österreichs NHL-Legionäre: So stehen ihre Playoff-Chancen

Österreichs NHL-Legionäre: So stehen ihre Playoff-Chancen

NHL
6
Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

Nächste Niederlage für Rossi und die Canucks

NHL
6
Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

Zukunft geklärt! "Eisbullen" verlängern mit zwei Stammspielern

ICE Hockey League
7
Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

Sie haben die meisten Playoff-Einsätze der ICE-Geschichte

ICE Hockey League
Vertragsangebot abgelehnt: Co-Trainer verlässt den KAC

Vertragsangebot abgelehnt: Co-Trainer verlässt den KAC

ICE Hockey League
Nächster italienischer Skifahrer beendet Karriere

Nächster italienischer Skifahrer beendet Karriere

Ski Alpin

Kommentare

Wintersport win2day ICE Hockey League Eishockey Rücktritt Pioneers Vorarlberg