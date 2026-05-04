NEWS

Das ist der ÖEHV-Kader für den finalen WM-Test gegen Slowenien

28 Spieler hat Teamchef Roger Bader für die letzte Vorbereitungswoche nominiert. Zwei neue Spieler sind mit dabei:

Das ist der ÖEHV-Kader für den finalen WM-Test gegen Slowenien Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Österreich startet am Dienstag in Klagenfurt in die letzte Vorbereitungswoche auf die Eishockey-WM 2026 in Zürich.

Dafür hat Teamchef Roger Bader insgesamt 28 Spieler einberufen, bei der Weltmeisterschaft dürfen dann maximal 25 Spieler gemeldet werden.

Neu dabei sind Gregor Biber sowie Paul Huber. Biber spielte mit Rögle BK bis zuletzt um die schwedische Meisterschaft, das Finale gegen Skelleftea AIK wurde mit 1:4-Siegen verloren.

Huber stößt hingegen nach den Meisterfeierlichkeiten mit den Graz99ers nun zum Team. Seine Grazer Kollegen Paul Stapelfeldt, Tim Harnisch und Lenz Moosbrugger waren bereits bei der 2:5-Niederlage in Deutschland im Einsatz.

Zwei wieder fit, zwei fallen weg

Wieder fit sind Goalie Atte Tolvanen sowie Abwehrspieler David Maier, die vergangene Woche gesundheitlich angeschlagen ausgefallen sind. Die beiden Verteidiger Thomas Klassek und Patrick Söllinger wurden dagegen aus dem Aufgebot gestrichen.

Am Samstag (16:20 Uhr) bestreitet Österreich gegen Slowenien in Klagenfurt sein letztes Testspiel vor dem WM-Auftakt am 16. Mai gegen Großbritannien.

Der Kader für die letzte Vorbereitungswoche:

Spieler

Verein

TOR:

David Kickert

EC Red Bull Salzburg

Atte Tolvanen

EC Red Bull Salzburg

Florian Vorauer

KAC

ABWEHR:

Gregor Biber

Rögle BK (SWE)

Dominic Hackl

Vienna Capitals

David Maier

KAC

Thimo Nickl

KAC

Ramon Schnetzer

Vienna Capitals

Paul Stapelfeldt

Graz99ers

Devin Steffler

HC Innsbruck

Clemens Unterweger

KAC

Philipp Wimmer

EC Red Bull Salzburg

Bernd Wolf

EHC Kloten (SUI)

ANGRIFF:

Tim Harnisch

Graz99ers

Mario Huber

EC Red Bull Salzburg

Paul Huber

Graz99ers

Leon Kolarik

Peterborough Petes (USA)

Lenz Moosbrugger

Graz99ers

Henrik Neubauer

Black Wings Linz

Benjamin Nissner

EC Red Bull Salzburg

Maximilian Rebernig

VSV

Ian Scherzer

RPI Engineers (USA)

Peter Schneider

EC Red Bull Salzburg

Simeon Schwinger

KAC

Lucas Thaler

EC Red Bull Salzburg

Finn van Ee

KAC

Leon Wallner

Vienna Capitals

Dominic Zwerger

EHC Biel (SUI)

Mehr zum Thema

ÖEHV-Team unterliegt Deutschland auch im zweiten WM-Test

ÖEHV-Team unterliegt Deutschland auch im zweiten WM-Test

Eishockey
3
Ex-Capitals-Meistermacher wird neuer Trainer von ÖEHV-Legionär

Ex-Capitals-Meistermacher wird neuer Trainer von ÖEHV-Legionär

Eishockey
KAC kehrt in die Alps Hockey League zurück

KAC kehrt in die Alps Hockey League zurück

Eishockey
1
Das ist der neue Trainer der Vienna Capitals

Das ist der neue Trainer der Vienna Capitals

ICE Hockey League
6
Neun Torschüsse! Montreal schaltet Tampa in Spiel 7 trotzdem aus

Neun Torschüsse! Montreal schaltet Tampa in Spiel 7 trotzdem aus

NHL
2
ÖSV-Star Hütter: "Das hat mich innerlich zerstört"

ÖSV-Star Hütter: "Das hat mich innerlich zerstört"

Ski Alpin
1
Das ist der ÖSV-Kader für die Saison 2026/27

Das ist der ÖSV-Kader für die Saison 2026/27

Ski Alpin
1

Kommentare

Wintersport ÖEHV-Nationalteam Eishockey Eishockey-WM Eishockey-WM 2026 Roger Bader