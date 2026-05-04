Das ist der ÖEHV-Kader für den finalen WM-Test gegen Slowenien

Spieler
Verein
TOR:
David Kickert
EC Red Bull Salzburg
Atte Tolvanen
EC Red Bull Salzburg
Florian Vorauer
KAC
ABWEHR:
Gregor Biber
Rögle BK (SWE)
Dominic Hackl
Vienna Capitals
David Maier
KAC
Thimo Nickl
KAC
Ramon Schnetzer
Vienna Capitals
Paul Stapelfeldt
Graz99ers
Devin Steffler
HC Innsbruck
Clemens Unterweger
KAC
Philipp Wimmer
EC Red Bull Salzburg
Bernd Wolf
EHC Kloten (SUI)
ANGRIFF:
Tim Harnisch
Graz99ers
Mario Huber
EC Red Bull Salzburg
Paul Huber
Graz99ers
Leon Kolarik
Peterborough Petes (USA)
Lenz Moosbrugger
Graz99ers
Henrik Neubauer
Black Wings Linz
Benjamin Nissner
EC Red Bull Salzburg
Maximilian Rebernig
VSV
Ian Scherzer
RPI Engineers (USA)
Peter Schneider
EC Red Bull Salzburg
Simeon Schwinger
KAC
Lucas Thaler
EC Red Bull Salzburg
Finn van Ee
KAC
Leon Wallner
Vienna Capitals
Dominic Zwerger
EHC Biel (SUI)
