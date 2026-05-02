ÖEHV-Team unterliegt Deutschland auch im zweiten WM-Test

Österreichs Eishockey-Männer-Nationalteam hat auch das zweite Länderspiel gegen Deutschland verloren.

Zwei Tage nach dem 3:4 in Zell/See gibt es am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ein 2:5 (0:2,0:1,2:2).

Nachdem davor auch zwei Tests gegen Tschechien verloren worden waren, bleibt dem ÖEHV-Team vor der Mitte Mai beginnenden A-WM nur noch das Match am nächsten Samstag in Klagenfurt gegen Slowenien, um sich neben Spielpraxis auch Selbstvertrauen für das Turnier zu holen.

Österreich muss schnellen Rückstand hinnehmen

Es ist eine über weite Strecken schwächere Leistung der Österreicher gegen keinesfalls überragende Gastgeber. Die verzeichnen schon in der zweiten Minute einen Stangenschuss, rund sechs Minuten später bringt Maximilian Kastner den Puck per Rebound im Tor von ÖEHV-Goalie Florian Vorauer unter.

Nachdem Lukas Thaler aus einem der wenigen Entlastungsangriffe nicht trifft, legt Alexander Blank im direkten Konter für die Heimischen nach (13.).

Die bis dahin beste Chance der ohne Bernd Wolf, Dominic Zwerger und Clemens Unterweger angetretenen Gäste findet der 20-jährige Ian Scherzer in der 29. Minute vor, trotz ausbleibendem Torerfolg konsolidiert sich die Truppe von Teamchef Roger Bader in dieser Phase etwas.

Wenige Sekunden vor der zweiten Pause aber resultiert aus einem unnötigen Verlust des Pucks nach einem eigentlich gewonnenen Bully das von Dominik Kahun aus der Drehung erzielt 3:0 der Deutschen.

Beste ÖEHV-Phase Anfang des letzten Drittels

Abschießen lassen wollen sich die Österreicher freilich nicht, binnen weniger Minuten kommen sie auf 2:3 heran. Zuerst verwertet Thaler einen abgewehrten Schuss von Maximilian Rebernig (44.), dann traífft Mario Huber schön ins kurze Eck (48.).

Eine 3:5-Unterzahl bringt freilich die Vorentscheidung, Daniel Fischbuch nutzt die Überzahl zum vierten deutschen Tor. Tor Nummer fünf ist ein Empty-Net-Treffer von Tim Brunnhuber (60.).

Viele Absagen für WM

Im Lager der Österreicher hatte es zuletzt einige Absagen für die WM in der Schweiz gegeben. So werden Benjamin Baumgartner, Lukas Haudum, die beiden NHL-Stürmer Marco Rossi und Marco Kasper, Teamkapitän Thomas Raffl und Oliver Achermann in der Schweiz nicht dabei sein.

Bei David Reinbacher und Vinzenz Rohrer besteht noch die Möglichkeit, sollte ihr Team Laval Rocket im Play-off der American Hockey League (AHL) frühzeitig ausscheiden.