NEWS

ÖEHV-Team unterliegt Deutschland auch im zweiten WM-Test

Dem Team bleibt somit vor der WM nur noch der Test gegen Slowenien, um Selbstvertrauen zu tanken.

ÖEHV-Team unterliegt Deutschland auch im zweiten WM-Test Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Österreichs Eishockey-Männer-Nationalteam hat auch das zweite Länderspiel gegen Deutschland verloren.

Zwei Tage nach dem 3:4 in Zell/See gibt es am Samstag in Garmisch-Partenkirchen ein 2:5 (0:2,0:1,2:2).

Nachdem davor auch zwei Tests gegen Tschechien verloren worden waren, bleibt dem ÖEHV-Team vor der Mitte Mai beginnenden A-WM nur noch das Match am nächsten Samstag in Klagenfurt gegen Slowenien, um sich neben Spielpraxis auch Selbstvertrauen für das Turnier zu holen.

Österreich muss schnellen Rückstand hinnehmen

Es ist eine über weite Strecken schwächere Leistung der Österreicher gegen keinesfalls überragende Gastgeber. Die verzeichnen schon in der zweiten Minute einen Stangenschuss, rund sechs Minuten später bringt Maximilian Kastner den Puck per Rebound im Tor von ÖEHV-Goalie Florian Vorauer unter.

Nachdem Lukas Thaler aus einem der wenigen Entlastungsangriffe nicht trifft, legt Alexander Blank im direkten Konter für die Heimischen nach (13.).

Die bis dahin beste Chance der ohne Bernd Wolf, Dominic Zwerger und Clemens Unterweger angetretenen Gäste findet der 20-jährige Ian Scherzer in der 29. Minute vor, trotz ausbleibendem Torerfolg konsolidiert sich die Truppe von Teamchef Roger Bader in dieser Phase etwas.

Wenige Sekunden vor der zweiten Pause aber resultiert aus einem unnötigen Verlust des Pucks nach einem eigentlich gewonnenen Bully das von Dominik Kahun aus der Drehung erzielt 3:0 der Deutschen.

Beste ÖEHV-Phase Anfang des letzten Drittels

Abschießen lassen wollen sich die Österreicher freilich nicht, binnen weniger Minuten kommen sie auf 2:3 heran. Zuerst verwertet Thaler einen abgewehrten Schuss von Maximilian Rebernig (44.), dann traífft Mario Huber schön ins kurze Eck (48.).

Eine 3:5-Unterzahl bringt freilich die Vorentscheidung, Daniel Fischbuch nutzt die Überzahl zum vierten deutschen Tor. Tor Nummer fünf ist ein Empty-Net-Treffer von Tim Brunnhuber (60.).

Viele Absagen für WM

Im Lager der Österreicher hatte es zuletzt einige Absagen für die WM in der Schweiz gegeben. So werden Benjamin Baumgartner, Lukas Haudum, die beiden NHL-Stürmer Marco Rossi und Marco Kasper, Teamkapitän Thomas Raffl und Oliver Achermann in der Schweiz nicht dabei sein.

Bei David Reinbacher und Vinzenz Rohrer besteht noch die Möglichkeit, sollte ihr Team Laval Rocket im Play-off der American Hockey League (AHL) frühzeitig ausscheiden.

VIDEO: Roger Bader im exklusiven Interview

Mehr zum Thema

Eishockey-WM: Ist der Klassenerhalt in Gefahr?

Eishockey-WM: Ist der Klassenerhalt in Gefahr?

LAOLA1
2
Atte Tolvanen: "Man darf diese Entscheidung nicht hinterfragen"

Atte Tolvanen: "Man darf diese Entscheidung nicht hinterfragen"

Eishockey
2
ÖEHV-U18-Team gelingt bei WM der Aufstieg

ÖEHV-U18-Team gelingt bei WM der Aufstieg

Eishockey
3
Nächster ÖEHV-Leistungsträger verpasst WM

Nächster ÖEHV-Leistungsträger verpasst WM

Eishockey
5
ÖEHV-Team verliert packenden Schlagabtausch gegen Deutschland

ÖEHV-Team verliert packenden Schlagabtausch gegen Deutschland

Eishockey
10
Ex-FAK-Aufsichtsratschef macht unheilbare Krankheit öffentlich

Ex-FAK-Aufsichtsratschef macht unheilbare Krankheit öffentlich

Bundesliga
1
ÖEHV-U18: Aufstieg ist immer schwieriger als Klassenerhalt

ÖEHV-U18: Aufstieg ist immer schwieriger als Klassenerhalt

Eishockey

Kommentare

Eishockey Thomas Raffl Marco Rossi Vinzenz Rohrer Dominic Zwerger Clemens Unterweger Florian Vorauer Lukas Haudum Oliver Achermann Ian Scherzer Marco Kasper Bernd Wolf Benjamin Baumgartner David Reinbacher Slowenien Roger Bader Mario Huber Laval Rocket ÖEHV-Nationalteam Eishockey-WM 2026 Wintersport Eishockey-WM Eishockey-WM 2023