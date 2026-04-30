Zwerger: Als junger Bub gekommen, als Erwachsener gegangen

Nach den Absagen von Marco Rossi und Marco Kasper ist Dominic Zwerger einer der größten Hoffnungsträger in Österreichs Eishockey-Nationalteam bei der Weltmeisterschaft 2026 in Zürich.

Der Vorarlberger hat sich in den letzten Jahren als Schlüsselfigur etabliert, hält mittlerweile bei 104 Länderspielen im ÖEHV-Team. Bei den letzten beiden Weltmeisterschaften in Prag und Stockholm zählte der 29-Jährige jeweils zu Österreichs Topscorern.

"Ich fühle mich physisch und mental so fit wie noch nie", verrät Zwerger vor den diesjährigen Titelkämpfen im LAOLA1-Interview.

Emotionaler Abschied von Ambri

Er blickt auf eine "sehr gute" Saison in der Schweiz beim HC Ambri-Piotta zurück. "Ich bin zufrieden mit meinen Leistungen", sagt der brillante Techniker. 15 Tore und elf Assists bedeuten die beste Punkteausbeute seit der Spielzeit 2022/23.

Es war ein gebührender Abschied aus dem Tessin. Nach neun Jahren verlässt Zwerger Ambri-Piotta. Bereits im Dezember war bekannt geworden, dass er für vier Jahre beim EHC Biel unterschrieben hat. "Es war ein sehr emotionaler Abschied", sagt Zwerger.