Das ist der neue Trainer der Vienna Capitals

Die Vienna Capitals stellen Mike Stewart als neuen Head Coach vor.

Der Austro-Kanadier wird der 14. Cheftrainer in der Vereinsgeschichte und unterzeichnet bei den Wienern einen Zweijahresvertrag.

Stewart machte sich zuletzt in Deutschland als Head Coach einen Namen. Dort betreute er im Laufe von 13 Spielzeiten die Fischtown Penguins, Augsburger Panther, Kölner Haie und zuletzt die Grizzlys Wolfsburg.

Als Aktiver ging der heute 53-Jährige zwischen 2001 und 2010 für den VSV aufs Eis, nach seinem Karriereende wechselte er direkt auf die Villacher Trainerbank und übernahm während der Saison 2010/11 sogar den Cheftrainer-Posten.

Stewart repräsentierte Österreich bei zwei A-Weltmeisterschaften, nachdem er im Jahr 2005 die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt.

Der Wunschkandidat

"Mike Stewart war von Anfang an unser Wunschkandidat. Er steht für einen modernen Coaching-Stil, ist sehr kommunikativ und hat stets einen guten Draht zu seinen Teams", wird Christian Dolezal, Sportlicher Leiter der Vienna Capitals, in einem Statement zitiert.

Stewart verfüge über viel Erfahrung und habe ein großes taktisches Verständnis. "Seine Teams pflegen einen aggressiven, schnellen und detailorientierten Spielstil, genau diesen wird er auch in unsere Gruppe mitbringen", so Dolezal.

Der Sportchef erläutert: "Wir haben in den vergangenen Wochen viele lange Gespräche miteinander geführt. In diesen waren wir uns über grundsätzliche Themen, wie die Philosophie, die Werte und den Standard, auf dem die Organisation agieren soll, schnell einig."

Stewart: "Mir gefällt die Challenge"

Stewart betont: "Ich freue mich riesig darüber, Teil der Capitals-Organisation zu sein. Es ist eine große Ehre, hier arbeiten zu dürfen. Wien ist eine tolle Eishockeyadresse, verfügt über viel Eishockeytradition und eine großartige Fanbase."

"Ich habe viele Gespräche mit Christian Dolezal geführt und konnte mich auch selbst davon überzeugen, dass die Bedingungen für die Mannschaft super sind. Wir wollen in der kommenden Saison den nächsten Schritt machen. Mir gefällt die Challenge", erklärt Stewart, dem die Entscheidung "sehr leicht" fiel.