Das ist der ÖSV-Kader für die Saison 2026/27

Es ist wieder so weit: Der ÖSV gibt den Kader für die Saison 2026/27 bekannt.

Insgesamt wurden dabei 350 Athletinnen und Athleten aus elf verschiedenen Sparten nominiert. Neben 212 Männern scheinen 138 Frauen in den Kadern (Nationalteam, A-Kader, B-Kader und C-Kader) auf.

Die größte Sparte bildet Ski Alpin mit 94 Athlet:innen (52 Männer/42 Frauen). Dahinter folgen Skispringen (40), Biathlon (38) sowie Snowboard (35) und Nordische Kombination (32).

Mit dabei ist auch Cornelia Hütter, die vor wenigen Stunden verkündet hat, dass sie ihre Karriere fortsetzen wird (Alle Infos >>>).

"Die offizielle Bekanntgabe der Kader ist so etwas wie der Startschuss in die neue Saison. Nach den Olympischen Spielen haben einige unserer erfolgreichen Athletinnen und Athleten ihre Karrieren beendet – ein ganz natürlicher Schritt im Leistungssport. Mit der neuen Kaderstruktur präsentieren wir jedoch eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und vielversprechenden jungen Talenten. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Team auch in der kommenden WM-Saison zahlreiche Erfolge feiern werden", wird ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher zitiert.

Das sind die ÖSV-Kader 2026/27 im Ski Alpin:

Frauen:

Nationalteam: Katharina Huber, Cornelia Hütter, Katharina Liensberger, Nina Ortlieb, Mirjam Puchner, Ariane Rädler, Julia Scheib, Katharina Truppe

A-Kader: Nina Astner, Stephanie Brunner, Magdalena Egger, Nathalie Falch, Nadine Fest, Katharina Gallhuber, Lisa Grill, Ricarda Haaser, Lisa Hörhager, Victoria Olivier, Anna Schilcher, Emily Schöpf, Carmen Spielberger

B-Kader: Viktoria Bürgler, Nicole Eibl, Elena Grumer, Pia Hauzenberger, Leonie Raich, Valentina Rings-Wanner, Maja Waroschitz, Leonie Zegg

C-Kader: Elisa Eisner, Hannah Embacher, Hannah Fedrizzi, Emilia Herzgsell, Sarah Huber, Sarah Korak, Elisabeth Kucera, Julia Pechhacker, Johanna Pedrolini, Elena Riederer, Eva Schachner, Romy Sykora, Stella Tschach

Männer:

Nationalteam: Stefan Babinsky, Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Fabio Gstrein, Raphael Haaser, Daniel Hemetsberger, Vincent Kriechmayr, Michael Matt, Marco Schwarz

A-Kader: Stefan Eichberger, Lukas Feurstein, Patrick Feurstein, Felix Hacker, Dominik Raschner, Johannes Strolz, Joshua Sturm, Manuel Traninger

B-Kader: Fabian Bachler, Armin Dornauer, Jakob Eisner, Felix Endstrasser, Matthias Fernsebner, Jakob Greber, Matteo Haas, Oscar Heine, Stephan Koch, Christoph Krenn, Florian Neumayer, Lukas Prassrugger, Kilian Prammstaller, Ralph Seidler, Florian Strauss, Asaja Sturm, Luis Tritscher, Adrian Tschach, Vincent Wieser, Moritz Zudrell, Noel Zwischenbrugger

C-Kader: Luca Aschbacher, Niklas Gstrein, Leon Hafner, David Knoflach, Christopher Lisch, Lukas Maier, Johannes Partel, Valentin Pöll, Tim Ranner, Julian Sapl, Justin Wieser, Severin Wieser, Theo Wurzer, Rafael Zangerl

Das sind die weiteren Kader:

Skispringen

Nordische Kombination

Langlauf

Biathlon

Snowboard

Freestyle

Skicross

Skibergsteigen

Paraski

Grasski

Insgesamt 58 Sportler:innen wurden erstmals in einen ÖSV-Kader aufgenommen. Jüngste im ÖSV-Team ist die erst 15-jährige Skispringerin Amy Dögl, während Snowboarderin Claudia Riegler mit 52 Jahren die erfahrenste Athletin im Kader ist.