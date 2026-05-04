Ex-Capitals-Meistermacher wird neuer Trainer von ÖEHV-Legionär

Benjamin Baumgartner erhält beim SC Bern einen neuen Head Coach.

Serge Aubin wird den Schweizer Traditionsklub ab der kommenden Saison betreuen, der Kanadier unterzeichnet einen langfristigen Vertrag bis Ende der Saison 2028/29.

Aubin ist hierzulande besonders durch seine erfolgreiche Zeit bei den Vienna Capitals bekannt. Unter dem 51-Jährigen feierten die Wiener 2017 ihren bislang letzten Meistertitel und vollbrachten als erstes Team der Liga-Geschichte den Playoff-Sweep.

Legendäre Zeit in Berlin

2018 wagte der Ex-Angreifer seinen ersten Anlauf in der Schweiz, bei den ZSC Lions wurde er jedoch nach wenigen Monaten wieder entlassen.

Seit 2019 betreute Aubin die Eisbären Berlin, in den letzten sechs Jahren führte er den Hauptstadt-Klub zu fünf Meisterschaften. Erst am Sonntagabend wurde gegen die Adler Mannheim der dritte Meistertitel en suite fixiert.

Neue Herausforderung

"Er ist einer der besten und erfolgreichsten Trainer der Eisbären-Geschichte. Fünf Meisterschaften in den letzten sechs Jahren sprechen für sich", erklärt Eisbären-Sportdirektor Stephane Richer.

Richer erläutert: "Serge erklärte uns, dass er eine neue Herausforderung annehmen möchte. Aufgrund seiner Verdienste um die Eisbären haben wir uns dazu entschieden, diesem Wunsch nachzukommen."

Folgt 99ers-Erfolgstrainer nach?

Die neue Situation werde in Ruhe analysiert. "Wir haben ein sehr gutes Trainerteam und werden den passenden Head Coach für die Eisbären finden", sagt der Sportdirektor.

Laut der "Bild" ist Dan Lacroix ein heißer Kandidat auf die Nachfolge. Der Kanadier führte die Graz99ers in der win2day ICE Hockey League heuer zur ersten Meisterschaft der Vereinshistorie.