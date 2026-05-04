ÖSV-Star Hütter: "Das hat mich innerlich zerstört"

Schon der Start in der vergangenen Saison verlief für die Steirerin nicht nach Wunsch. Die Vorbereitung war schwierig, die Leichtigkeit weg.

"Es hat sich mühsam und schwer angefühlt. Ich bin in die letzte Saison reingegangen und war mir ziemlich sicher, dass es das war", erzählt Hütter.

Der Weltcup-Winter 2025/26: ein ständiges Auf und Ab. "Ich bin mir in gewissen Momenten selbst im Weg gestanden. Da habe ich mir gedacht: Das bist nicht du."

Bei den Olympischen Spielen sei ihr dann "alles zu viel geworden". "Ich habe mir gedacht: Ich kann nicht mehr, wenn ich so weiter tue, drehe ich durch."

"Ich habe mir selbst zu viel Druck gemacht und zu viele Erwartungen auferlegt – nicht nur für Olympia, sondern für die ganze Saison. Ich wollte die ganze Saison ein bisschen perfekt machen und alles genießen. Und es ist einfach gar nichts aufgegangen, was ich mir selbst im Kopf aufgebaut habe. Es war ganz anders, als ich mir das vorgestellt habe. Das hat mich innerlich ein wenig zerstört", gibt Hütter offen zu.

Doch dann kam Hütters allerletztes Olympia-Rennen. Super-G. Bronze. Das langersehnte Ziel erreicht.

Die Medaille in Cortina hat die Speed-Spezialistin in ein Gefühlschaos gestürzt.

"In dem Moment ist mir gekommen: Das ist genau das, was du willst, ich möchte das machen. Das ist noch nicht das Ende für mich."

"Bin ich wirklich schon zu alt?"

Doch dann kam das Weltcup-Finale in Kvitfjell.

"Jeder hat mich gefragt, ob ich aufhöre. Dann war es für mich so: Wenn mich jetzt jeder fragt, bin ich wirklich schon zu alt?", machte sich bei Hütter plötzlich wieder Unsicherheit breit.

Sie nahm sich nach Saisonende noch einmal Bedenkzeit, abseits der Emotionen und des Stresses des Winters.

"Mir ist klar geworden: Ich will das. Ich ziehe das noch ein Jahr durch", erklärt Hütter.