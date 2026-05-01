Atte Tolvanen: "Man darf diese Entscheidung nicht hinterfragen"

LAOLA1: War das Spiel im Sommer ein großes Gesprächsthema zwischen euch beiden?

Tolvanen: Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, aber letztendlich will man einfach nur den Sommer genießen und es ihm nicht zu sehr unter die Nase reiben. (lacht) Aber wenn er anfängt, sich aufzuspielen und denkt, er wäre in irgendwas besser als ich, dann erinnere ich ihn einfach an das Breakaway.

LAOLA1: Gibt es in diesem Jahr eine Chance auf eine Revanche?

Tolvanen: Nein, er kommt dieses Jahr nicht.

LAOLA1: Es wird deine zweite Weltmeisterschaft sein. Wie blickst du darauf?

Tolvanen: Ich hoffe, dass ich dieses Mal die komplette WM bestreiten kann. Es wäre toll, von Anfang bis Ende dabei zu sein. Darauf freue ich mich schon sehr. Das ist eine tolle Gelegenheit für uns, und die Schweiz ist ein wirklich schöner Ort. Hoffentlich kommen viele Zuschauer und es herrscht eine mitreißende Stimmung. Ich hoffe, dass uns in Zürich viele österreichische Fans unterstützen werden.

LAOLA1: Du hast die letzte Weltmeisterschaft nach dem ersten Spiel gegen Finnland verlassen, weil deine Frau euer Kind zur Welt gebracht hat. Das war nicht nur für uns in Stockholm ziemlich nervenaufreibend, weil alle darauf warteten, dass du wieder zum Team zurückkehrst, sondern ich kann mir vorstellen, dass es für dich und deine Frau auch eine belastende Situation war.

Tolvanen: Es war eine schwere Zeit. Man kann als Mann wenig tun, außer da zu sein und zu unterstützen.. Ich erinnere mich, dass ich eines Tages dachte: Soll ich ins Flugzeug steigen, um morgens bei diesem einen Spiel dabei zu sein? Aber da war es schon fast zu spät, um das noch zu schaffen. Es war nervenaufreibend. Wann wird es passieren? Wenn es jetzt passiert, gäbe es die Möglichkeit, zurückzukommen? Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Es ist schwer, man darf seine Entscheidung nicht hinterfragen. Die Entscheidung, die wir damals mit den uns vorliegenden Informationen getroffen haben, war die beste, die wir treffen konnten. Natürlich möchte man bei der Geburt seines Kindes dabei sein.

LAOLA1: Wie ist das Leben als Vater?

Tolvanen: Es ist großartig. Ein bisschen weniger Schlaf (lacht). Es ist so bereichernd, gibt einem so viel. Auch wenn es manchmal anstrengend ist, macht es einem doch so viel Freude. Ich sehe die Freude und das Glück in seinem Gesicht. Er lernt jeden Tag neue Dinge. Es ist unglaublich.

LAOLA1: Waren deine Frau und dein Kind während der Saison in Salzburg?

Tolvanen: Sie sind immer noch dort. Vor der Weltmeisterschaft werden wir sie nach Helsinki bringen, dort den Sommer verbringen und Anfang August wieder nach Salzburg zurückkehren.