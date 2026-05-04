Neun Torschüsse! Montreal schaltet Tampa in Spiel 7 trotzdem aus

Erstmals seit 2019 wird kein Team aus Florida in den Stanley Cup Finals stehen.

Die Montreal Canadiens schalten Tampa Bay Lightning in Spiel 7 der ersten Playoff-Runde mit einem 2:1-Auswärtssieg aus.

Jede Partie wurde damit mit einem Tor Unterschied entschieden, vier Spiele gingen in die Overtime.

Zwei Treffer aus neun Torschüssen

Für das erstmalige Überstehen der Auftaktrunde seit dem Final-Einzug 2021 reichen den Kanadiern neun Torschüsse.

Nick Suzuki (19.) schießt Montreal in Führung, im zweiten Spielabschnitt verbucht die Truppe von Martin St. Louis keinen einzigen Schuss auf Andrei Vasilevskiy.

Dominic James trifft für Tampa Bay in Überzahl zum 1:1 (34./PP), den Series-Winner besorgt Alex Newhook in der 52. Spielminute. Montreals Tormann Jakub Dobes wird mit 28 Paraden zum Helden des Abends.

Auf die Canadiens warten nun die Buffalo Sabres.

Reinbacher wohl kein Thema für die WM, Rohrer schon

Das Weiterkommen der Canadiens hat wohl auch Auswirkungen auf Österreichs Eishockey-Nationalteam, das bei der WM damit aller Voraussicht nach auf Verteidiger David Reinbacher verzichten wird müssen.

Der Vorarlberger bestritt im vorletzten Grunddurchgangs-Spiel sein NHL-Debüt, wurde dann pünktlich zu den AHL-Playoffs wieder zum Farmteam nach Laval geschickt.

Die Rocket müssen sich den Toronto Marlies am späten Sonntagabend klar mit 2:6 geschlagen geben, liegen in der "best of five"-Serie damit 1:2 zurück. Bei einem Ausscheiden dürfte zumindest Reinbacher als Backup in den NHL-Kader hochgezogen werden.

Vinzenz Rohrer, der bei der deutlichen Niederlage am zweiten Treffer Lavals beteiligt ist, dürfte für Montreal hingegen keine Option sein und könnte das ÖEHV-Team in Zürich verstärken.

15 Tore bei Avalanche gegen Wild

Colorado Avalanche und die Minnesota Wild haben derweil schon Spiel 1 in der zweiten Playoff-Runde hinter sich, die "Avs" setzen sich in einem wahren Torspektakel 9:6 durch.

Sam Malinski (12.), Jack Drury (13.) und Artturi Lehkonen (14./PP) schießen Colorado binnen 121 Sekunden mit 3:0 in Front. Marcus Johansson (16.) und Ryan Hartman (17.) verkürzen mit Toren innerhalb von 62 Sekunden auf 2:3.

Nick Blankenburg (25.) baut den Vorsprung wieder auf zwei Tore aus, doch Vladimir Tarasenko (27.), Quinn Hughes (33.) und Marcus Foligno (37./SH) drehen das Spiel. Allerdings besorgt Devon Toews noch vor der zweiten Pause den Ausgleich (39.).

Im Schlussabschnitt zieht Colorado durch Cale Makar (44.) und Nazem Kadri (46.) auf 7:5 davon, Mats Zuccarello kann nochmal auf 6:7 verkürzen (57.). Für die endgültige Entscheidung sorgen Makar (58.) und Nathan MacKinnon (58./EN).