Bernd Wolf: "Ich muss mir selbst auf die Schulter klopfen"

Nur 20 Autominuten trennen die Swiss Arena in Kloten von der Swiss Life Arena in Zürich.

Noch mehr "Heim"-WM geht für Bernd Wolf also fast gar nicht. Der Wiener steht seit 2024 beim EHC Kloten unter Vertrag und wird nächste Woche in Zürich mit Österreich seine fünfte Weltmeisterschaft in Angriff nehmen.

In der Schweiz ist die Vorfreude auf die Titelkämpfe "riesig", berichtet der Verteidiger. Der Boom sei längst auch im Nachwuchs spürbar. Zum letzten U20-Final-Spiel zwischen Biel und Zürich kamen etwa 5.000 Fans.

Kein Fan von Statistiken

In Kloten sahen in der abgelaufenen Spielzeit durchschnittlich 5.152 Zuseher die Heimspiele von Wolf und Co. Auf seine zweite Saison bei den Flyers angesprochen, lächelt der Abwehrmann: "Heikles Thema."

Spielerisch sei es besser gelaufen als 2024/25, "statistisch aber schlechter", sagt der 29-Jährige. An sieben Toren war der Abwehrspieler heuer beteiligt, das sind um drei weniger als in der Vorsaison. Hinzu kommt eine Bilanz von -11 im Vergleich zu +1 ein Jahr zuvor.