Fix! Capitals schnappen sich Top-Verteidiger von Meister Graz

Die Vienna Capitals verkünden die Verpflichtung von Nick Bailen.

Wie von LAOLA1 bereits Ende Februar berichtet, schließt sich der Verteidiger den Wienern von Meister Graz kommend an. Bei den Donaustädtern hat der 36-Jährige einen Vertrag für die nächste Spielzeit unterzeichnet.

Eine Offerte der 99ers, die großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit gezeigt haben, lehnte der Verteidiger bereits während der abgelaufenen Saison ab. Für die Steirer lief Bailen in insgesamt 67 Spielen auf, dabei markierte er 77 Punkte (14 Tore, 63 Assists).

"Absoluter Top-Verteidiger"

"Mit Nick Bailen bekommen wir einen absoluten Top-Verteidiger der win2day ICE Hockey League. Er hat bereits in vielen anderen Ligen Europas seine Klasse zur Schau gestellt", sagt Sportchef Christian Dolezal.

Der US-Amerikaner spielte in einigen der besten Ligen Europas und wurde in der KHL und DEL zum Verteidiger des Jahres gekürt. Im abgelaufenen Grunddurchgang erzielte Bailen 50 Scorerpunkte (11 Tore, 39 Assists) in 39 Spielen.

Sein Schnitt von 1,28 Punkten pro Spiel war der zweitbeste Wert in der Liga unter allen Spielern, die mehr als sechs Grunddurchgangsspiele bestritten haben. Auf dem Weg zur Meisterschaft steuerte Bailen in 49 Spielen 62 Punkte bei.

Ein Siegertyp

"Nick ist ein Siegertyp, der jeden Tag ans Maximum geht und einen hohen Wettkampflevel mitbringt", meint Dolezal.

Der Wiener erläutert: "Er bewegt den Puck exzellent, bringt extrem viel Kreativität mit und wird aus der Verteidigung heraus enorme Akzente in der Offensive kreieren. Speziell unser Powerplay wird er mit seinem Spielstil auf ein noch höheres Level heben."

Vorfreude auf neues Kapitel

Er freue sich gemeinsam mit seiner Familie sehr auf das neue Kapitel", betont Bailen. "Immer, wenn wir in den vergangenen eineinhalb Jahren in Wien waren, wollten meine Kinder gefühlt nicht weg von hier. Wir lieben diese Stadt."

Zudem zeigt sich die Familie Bailen davon begeistert, "was wir bei den Capitals bis jetzt gesehen haben. Ich will auf dem Eis ein wichtiger Teil der Mannschaft sein und dabei helfen, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen."