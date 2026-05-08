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Carolina Hurricanes rauschen den Conference Finals entgegen

Die "Canes" gewinnen bei den Philadelphia Flyers auch Spiel 3 und sind in den Playoffs weiterhin ungeschlagen.

Carolina Hurricanes rauschen den Conference Finals entgegen Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
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Die Carolina Hurricanes feiern in ihrem siebten Spiel in den diesjährigen Stanley-Cup-Playoffs der NHL ihren siebten Sieg.

Die "Canes" bezwingen die Philadelphia Flyers in Spiel 3 der Conference Semifinals auswärts mit 4:1 und führen in der "best of seven"-Serie mit 3:0. In der Nacht auf Sonntag (0:00 MESZ) bietet sich Carolina die Chance auf den Einzug in die Conference Finals.

Jordan Staal legt mit dem 1:0 in der 18. Spielminute vor, Philadelphia gelingt durch Trevor Zegras der Ausgleich (23.). Noch im Mittelabschnitt sorgt Jalen Chatfield per Shorthander für die neuerliche Führung Carolinas (36./SH).

Im dritten Drittel trifft Andrei Svechnikov bei 4-gegen-3 zum 3:1 (44./PP), kurze Zeit später macht Nikolaj Ehlers mit dem 4:1 den Deckel drauf (48.).

Carolina könnte wie schon im Vorjahr den Sprung in die Conference Finals schaffen, 2025 scheiterte man am späteren Stanley-Cup-Sieger Florida Panthers.

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