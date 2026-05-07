Vier Meister-Spieler verlassen die Graz99ers

Infolge des größten Erfolgs der Vereinsgeschichte betreffen die ersten Kader-Entscheidungen der Graz99ers insbesondere die Defensive.

Nach dem Karriereende von Kapitän Korbinian Holzer verlassen Nick Bailen, Kasper Kotkansalo und Anders Koch ebenfalls den Meister der win2day ICE Hockey League.

Umbruch in der Abwehr

Mit Bailen verlieren die Murstädter ihren Top-Verteidiger ligaintern an die Vienna Capitals. Der US-Amerikaner hatte sich bereits früh gegen ein neues Angebot der 99ers entschieden, er erzielte in insgesamt 67 Spielen 77 Punkte.

Kotkansalo ist während der abgelaufenen Saison nach Graz gekommen und konnte besonders in den Playoffs groß aufzeigen. Bereits vor seinem Engagement hatte der Finne allerdings einen Dreijahresvertrag in der Heimat bei Kiekko-Espoo unterzeichnet.

Beim dänischen Nationalspieler Anders Koch wurde die Option auf eine Vertragsverlängerung indes nicht gezogen.

ÖEHV-Stürmer geht nach Linz

Überdies geht auch Lukas Kainz von Bord, der Nationalteam-Stürmer wechselt zu den Black Wings Linz.

Dort hat der 30-Jährige, der in den Playoffs aufgrund einer Syndesmosebandverletzung nur ein Spiel bestreiten konnte, einen Vertrag für die kommenden drei Spielzeiten unterschrieben.

Sportdirektor Philipp Pinter erklärt: "Alle, die uns verlassen, waren ein wichtiger Teil des historischen Erfolgs. Wir sind jedem einzelnen sehr, sehr dankbar für seinen Einsatz, seine Leidenschaft, dass sie das Vertrauen in uns und unser Projekt gehabt haben."

"Die finalen Gespräche mit Spielern laufen auf Hochtouren, derzeit sind aber noch die einen oder anderen Fragezeichen offen. Wir wollen allerdings ohnehin den Großteil der Mannschaft behalten", verrät Pinter weiters.