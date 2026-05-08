Das waren die 11 packendsten LigaZwa-Titelrennen

In der ADMIRAL 2. Liga kämpfen aktuell vier Teams um den Aufstieg in die Bundesliga.

LIVE-Stream: Freitag, 18:00 Uhr - Austria Lustenau kann mit Sieg gegen Austria Salzburg Meister werden >>>

Neben Lustenau haben allerdings auch der FAC Wien (-2 Pkt.), der SKN St. Pölten (-3 Pkt.) und Admira Wacker (-5 Pkt.) noch theoretische Meister-Chancen.

Die aktuelle Tabelle der ADMIRAL 2. Liga >>>

Doch nicht nur in dieser Saison ist der Meisterkampf extrem spannend, bereits in den vergangen Jahren präsentierte sich das Duell um den Aufstieg als wahrer Nervenkrimi.

LAOLA1 blickt auf die spannendsten Titelentscheidungen in LigaZwa seit der Einführung der Drei-Punkte-Regel zurück.