Triple Gold Club im Visier: NHL-Superstar kommt zur WM

Die USA kommen mit einem hochkarätigen Namen im Gepäck zur Eishockey-WM 2026 in die Schweiz.

Matthew Tkachuk wird den amtierenden Champion bei der Mission Titelverteidigung verstärken. Der 28-Jährige nimmt damit den Triple Gold Club ins Visier.

Der Ruhmeshalle der IIHF gehören jene Spieler und Trainer an, die im Verlauf ihrer Karriere die "drei wichtigsten Titel der Sportart" - Weltmeisterschaft, Olympische Spiele und Stanley Cup - in beliebiger Reihenfolge gewinnen konnten.

Nur WM-Gold fehlt noch

Tkachuk hat mit den Florida Panthers in den letzten beiden Jahren den Stanley Cup gewonnen, im Februar errang der Sohn von NHL-Legende Keith Tkachuk mit Team USA Olympia-Gold in einem packenden Finale gegen Kanada.

Gewinnt Tkachuk auch noch WM-Gold, wäre er der erste US-Amerikaner, der in den Triple Gold Club aufgenommen werden würde. 30 Spieler und ein Trainer haben dies bislang geschafft.

USA trifft bei WM auf Österreich

Dem vorläufigen WM-Kader gehören indes weitere NHL-Spieler wie Marco Kaspers Detroit-Teamkollege Justin Faulk oder Matt Coronato von den Calgary Flames an. Einzelne Veränderungen sind je nach Verlauf der Stanley-Cup-Playoffs noch möglich.

Die USA treffen bei der WM in Gruppe A in Zürich u.a. auf Österreich. Die Begegnung ist als letztes Gruppenspiel am 26. Mai angesetzt.

Zum Auftakt kommt es für die "Stars and Stripes" am 15. Mai zur Final-Neuauflage der letztjährigen WM gegen Gastgeber Schweiz.