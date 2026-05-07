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Endstand
4:22:1 , 2:1 , 0:0
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Josh Doan
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Ryan McLeod
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Jordan Greenway
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Bowen Byram
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Nick Suzuki
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Kirby Dach
NEWS
Buffalo legt zum Serien-Auftakt gegen Montreal vor
Stürmischer Beginn der Playoff-Serie im Osten. Die Ducks gleichen gegen die Golden Knights aus.
Die Buffalo Sabres eröffnen das Zweitrunden-Duell der NHL-Playoffs gegen die Montreal Canadiens mit einem 4:2-Heimerfolg.
Josh Doan (5.) und Ryan McLeod (14./PP) sorgen im ersten Drittel für die Führung, auf den Anschlusstreffer kurz vor der ersten Sirene durch Nick Suzuki (20./PP) reagieren die Gastgeber in Person von Jordan Greenway (24.) und Bowen Byram (30./PP).
Das zweite Montreal-Tor durch Kirby Dach (37.) markiert schon den frühen Endstand.
Im Westen gleichen die Anaheim Ducks die "Best-of-seven"-Serie gegen die Vegas Golden Knights mit einem 3:1-Auswärtssieg zum 1:1 aus.