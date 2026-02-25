Graz99ers verlieren Top-Verteidiger im Sommer an Liga-Konkurrent

Die Saison 2025/26 in der win2day ICE Hockey League geht allmählich in die heiße Phase, am 4. März startet mit den Pre-Playoffs die "fünfte Jahreszeit".

Im Hintergrund laufen bei den 13 Klubs bereits die Planungen für die nächste Spielzeit, dabei dürfte den Vienna Capitals ein Transfer-Coup gelungen sein.

LAOLA1-Informationen zufolge wechselt Nick Bailen von den Graz99ers nach Wien.

Demnach heuert der US-Amerikaner für die kommende Saison in der Bundeshauptstadt an, unterzeichnet wurde der Vertrag während der abgelaufenen Olympia-Pause.

Die Capitals wollten sich auf Anfrage nicht dazu äußern. Dennoch sind die intensiven Bemühungen der sportlichen Leitung um Christian Dolezal belohnt worden, der Sportdirektor fädelte den Deal hauptverantwortlich ein.

Vertragsangebot von Graz abgelehnt

Bailen läuft seit Dezember 2024 für den aktuellen Tabellen-Zweiten auf, mit 50 Punkten aus 39 Spielen ist er hinter ÖEHV-Crack Lukas Haudum (51) der zweitbeste Grazer Scorer in der laufenden Saison.

Den Steirern wird damit ein Schlüsselspieler abhandenkommen, Bailens Arbeitspapier läuft nach dieser Saison aus.

Eine Offerte der 99ers, die großes Interesse an einer weiteren Zusammenarbeit gezeigt haben, lehnte der Verteidiger ab.

Verteidiger des Jahres in der KHL und DEL

Im Laufe seiner Karriere hat der 36-Jährige in diversen europäischen Top-Ligen gespielt, sowohl in der KHL (2021/22) als auch der DEL (2022/23) wurde Bailen als Verteidiger des Jahres ausgezeichnet.

Der 1,74 Meter große Rechtsschütze aus New York ist insbesondere für seine offensiven Fähigkeiten bekannt und trägt einen immensen Anteil bei, dass die 99ers das statistisch beste Powerplay der ICE Hockey League stellen.

Aktuell fällt der Mann aus den USA verletzungsbedingt aus und konnte daher auch nicht beim 99ers-Gastspiel an seiner zukünftigen Wirkungsstätte in Wien mitwirken.

Dort hat Graz das Ticket für die Champions Hockey League fixiert >>>