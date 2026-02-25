Formel-1-Legende besucht ICE-Topspiel

Hoher Besuch in der Wiener Steffl Arena.

Formel-1-Legende Mika Häkkinen gibt dem Topspiel der 50. Runde in der win2day ICE Hockey League zwischen den Vienna Capitals und Graz99ers (im LIVE-Ticker >>>) die Ehre.

Dort schaut der Weltmeister von 1998 und 1999 nicht nur den Eishockey-Cracks auf die Kufen, der Finne durfte vor Spielbeginn auch das Ehrenbully durchführen.

Häkkinen ist bekennender Eishockey-Fan, übte den Sport als Kind selbst aus. Über Capitals-Präsident Martin Reiss, selbst jahrelang als Manager in der Formel 1 tätig, kam die Visite zustande.