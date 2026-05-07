Fix! WM-Austragungsort kehrt zurück in den Skiweltcup-Kalender

Saalbach-Hinterglemm kehrt zurück in den Alpinen Ski-Weltcup!

Der Austragungsort der Weltmeisterschaft 2025 wird ab kommendem Winter wieder im Weltcup-Kalender zu finden sein.

Am 27. und 28. Februar 2027 werden dort eine Abfahrt sowie ein Super-G der Männer ausgetragen.

"Weit mehr als ein sportliches Signal"

Der im Herbst scheidende ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer (mehr Infos HIER >>>) betont: "Die Rückkehr von Saalbach ist weit mehr als ein sportliches Signal – sie zeigt, dass sich Investitionen in Qualität, Organisation und nachhaltige Strukturen langfristig auszahlen."

Weiter: "Besonders hervorzuheben ist, dass diese Lösung sehr kurzfristig entstanden ist und erst im Rahmen der Frühjahrstagung der FIS konkret ins Spiel gebracht wurde. Dass wir gemeinsam mit Saalbach in dieser Situation rasch handlungsfähig waren, unterstreicht die Rolle Österreichs als verlässlicher Partner im Weltcup. Wir haben damit auch im Sinne der Speed-Athleten bewusst Verantwortung übernommen, um einen ausgewogenen und sportlich hochwertigen Kalender sicherzustellen."

Absage bei den Frauen

Während man bei den Männern also ein Weltcup-Event gewinnt, fällt bei den Frauen eines weg.

Die für 9. und 10. Jänner geplanten Rennen in St. Anton am Arlberg können nicht stattfinden.

"Für den Termin am 9. und 10. Jänner in St. Anton war es leider nicht möglich, die Rennen um eine Woche zu verschieben – was unter anderem aufgrund der Pisten- und Unterkunftssituation notwendig gewesen wäre. Auch Gespräche mit Zauchensee brachten keine Lösung. Daher mussten wir die FIS informieren, dass wir den Damentermin nicht durchführen können."