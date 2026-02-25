In der 50. Runde der win2day ICE Hockey League verlieren die Vienna Capitals mit 2:5 gegen die Graz99ers.

Die Grazer kommen drei Tage nach ihrem Sieg gegen den Tabellenführer mit breiter Brust nach Wien und starten auch besser als die Capitals. Der erste Treffer gelingt trotzdem den Eishacklern aus der Bundeshauptstadt: Gregoire ist am langen Eck bestens positioniert und lenkt Gazzolas Abpraller mit dem Schlittschuh ins Tor (7.).

Ein Wechselfehler der Grazer verschafft den Wienern in Spielminute elf die Gelegenheit, ihre Führung in Überzahl auszubauen. Vom Bully weg behaupten die Capitals die Scheibe, Bourques Schuss verfehlt zwar das Tor, prallt aber von der Bande in den Slot zurück. Und dort hat Franklin die schnellsten Hände, er stellt auf 2:0 für die Wiener (11.).

Die Grazer kommen zurück und ziehen davon

Die 99ers sind aber nicht lange schockiert, sondern schlagen schnell zurück. Haudum schickt mit einem ideal getimten Pass Conley vor das Tor der Wiener, der nachverpflichtete Stürmer der Grazer erzielt den längst verdienten 2:1-Anschlusstreffer (13.). Fast genau zur Mitte der Partie tauschen die beiden die Rollen, Haudum lenkt Conleys Zuspiel zum 2:2-Ausgleich ins Tor der Wiener (30.).

Die 99ers dominieren inzwischen auf dem Eis immer mehr und gehen folgerichtig auch in Führung. Schiechl sichert sich die Scheibe in der Rundung, fährt hinter dem Tor vorbei und zurück in den Slot, von dort überwindet der Routinier auch Wraneschitz im Kasten der Wiener (38.).

Feldner sorgt im Schlussdrittel mit dem 2:4 für klare Verhältnisse (51.), Schiechl fixiert den Sieg der Steirer mit einem Treffer ins leere Tor endgültig (60.) endgültig.

Die 99ers bleiben mit diesem Auswärtssieg einen Punkt hinter Tabellenführer KAC und fixieren die CHL-Teilnahme in der nächsten Saison. Die Capitals stehen mit 64 Punkten weiter auf Tabellenplatz sieben.