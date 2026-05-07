NEWS

Mehrere Interessenten für Altach-Profi

ÖFB-Youngster Filip Milojevic wird von einigen internationalen Klubs beobachtet.

Mehrere Interessenten für Altach-Profi Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Filip Milojevic zieht mit starken Leistungen für den SCR Altach das Interesse einiger Klubs auf sich.

Wie LAOLA1 erfuhr, beobachtet nicht nur der norwegische Erstligist Rosenborg den Innenverteidiger intensiv, auch der deutsche Zweitligist Holstein Kiel und der portugiesische Erstligist FC Alverca beschäftigen sich mit einer möglichen Verpflichtung.

Seit November Stammspieler

Der Vertrag des 21-Jährigen, der im März erstmals im Kader der ÖFB-U21 stand, läuft noch bis Sommer 2027.

Milojevic kam im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs von Bayer Leverkusen zurück ins Ländle.

Nach einer durchwachsenen ersten Saison spielte er sich im November in die Startformation der Vorarlberger und ist unter Neo-Coach Ogi Zaric nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken.

Mehr zum Thema

Wechsel von Salzburg-Youngster in die Premier League vor Vollzug

Wechsel von Salzburg-Youngster in die Premier League vor Vollzug

Bundesliga
48
Austria-Legende beendet die Karriere

Austria-Legende beendet die Karriere

Bundesliga
1
Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Die 25 Spieler mit den meisten Champions-League-Einsätzen

Champions League
11
Ewige Torschützenliste der Champions League

Ewige Torschützenliste der Champions League

Champions League
40
Bleibt Michael Gregoritsch in Augsburg?

Bleibt Michael Gregoritsch in Augsburg?

Deutsche Bundesliga
1
Mischt Salzburg mit? Ronaldo-Sohn denkt an Saudi-Abschied

Mischt Salzburg mit? Ronaldo-Sohn denkt an Saudi-Abschied

International
11
Bericht: Rapid bietet für türkisches Goalie-Juwel

Bericht: Rapid bietet für türkisches Goalie-Juwel

Bundesliga
102

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball LAOLA1+ SCR Altach Transfermarkt Holstein Kiel Rosenborg BK Filip Milojevic Harald Prantl