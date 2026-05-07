Mehrere Interessenten für Altach-Profi

Filip Milojevic zieht mit starken Leistungen für den SCR Altach das Interesse einiger Klubs auf sich.

Wie LAOLA1 erfuhr, beobachtet nicht nur der norwegische Erstligist Rosenborg den Innenverteidiger intensiv, auch der deutsche Zweitligist Holstein Kiel und der portugiesische Erstligist FC Alverca beschäftigen sich mit einer möglichen Verpflichtung.

Seit November Stammspieler

Der Vertrag des 21-Jährigen, der im März erstmals im Kader der ÖFB-U21 stand, läuft noch bis Sommer 2027.

Milojevic kam im Sommer 2024 aus dem Nachwuchs von Bayer Leverkusen zurück ins Ländle.

Nach einer durchwachsenen ersten Saison spielte er sich im November in die Startformation der Vorarlberger und ist unter Neo-Coach Ogi Zaric nicht mehr aus der ersten Elf wegzudenken.