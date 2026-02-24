Diese Fragen entscheiden das Finale im ICE-Grunddurchgang

Drei Spieltage bleiben - und im Grunddurchgang der win2day ICE Hockey League ist noch längst nicht alles entschieden.

Am Mittwoch, Freitag und Sonntag werden die letzten Spiele in der Regular Season bestritten, in denen es für elf der 13 Teams noch um viel geht. Nur die Pioneers Vorarlberg und der HC Innsbruck wissen, dass ihre Saison nach dem 1. März sicher endet.

Vor dem Finish beantwortet LAOLA1 die wichtigsten offenen Fragen: