KAC verliert dänischen Nationalspieler

Der KAC verliert Mathias From (28). Wie der Klub verkündet, wechselt der dänische Nationalspieler in eine europäische Top-Liga.

From beendet damit nach zwei Jahren sein Engagement in der Kärntner Landeshauptstadt, in Erinnerung bleibt der Angreifer als Unterschiedsspieler der win2day ICE Hockey League.

Insgesamt lief From in 125 Pflichtspielen für den KAC auf, verzeichnete 119 Scorerpunkte. Sein Plus/Minus-Rating beläuft sich auf +48.

Mit 60 Zählern war der Däne in der abgelaufenen Saison der punktbeste Akteur der "Rotjacken".

Eigenbauspieler muss gehen

"Vorweg möchte ich mich bei allen KAC-Fans, der gesamten Organisation und all meinen Mitspielern aus den letzten beiden Jahren bedanken. Es war ein Privileg, das Rotjacken-Trikot zu tragen, das Leben in Klagenfurt war wunderbar und ich habe es hier sehr genossen", so From zu seinem Abschied.

Ebenso wird Oliver Lam den Klub verlassen, der Eigenbauspieler erhält keinen neuen Vertrag.