ÖSV-Biathleten: Pichler als Berater, zwei Deutsche als Trainer

Mit Wolfgang Pichler wird künftig ein Bayer die Richtung im österreichischen Biathlon vorgeben!

Das berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach soll der 71-Jährige, offiziell Berater, fortan einen kompromisslosen Weg einschlagen. "Wer nicht mitzieht, dem stehen harte Zeiten bevor", schreibt die "Krone", das habe Pichler in einer Teambesprechung klar kommuniziert. Er bekomme von ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher volle Rückendeckung.

Als Cheftrainer werden indes zwei Deutsche fungieren. Markus Fischer - zuletzt bei mehreren Teams schon als Chef- oder Co-Trainer tätig - wird die Frauen trainieren. Bei den Männern ist Felian Schubert neuer Cheftrainer, er war zuletzt im NAZ Eisenerz tätig.