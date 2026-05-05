ÖSV-Biathleten: Pichler als Berater, zwei Deutsche als Trainer
Bei den Biathleten gibt es weitreichende Änderungen. Die Trainer der Frauen- und Männer-Teams stehen fest, ein Deutscher gibt die Richtung vor.
Mit Wolfgang Pichler wird künftig ein Bayer die Richtung im österreichischen Biathlon vorgeben!
Das berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach soll der 71-Jährige, offiziell Berater, fortan einen kompromisslosen Weg einschlagen. "Wer nicht mitzieht, dem stehen harte Zeiten bevor", schreibt die "Krone", das habe Pichler in einer Teambesprechung klar kommuniziert. Er bekomme von ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher volle Rückendeckung.
Als Cheftrainer werden indes zwei Deutsche fungieren. Markus Fischer - zuletzt bei mehreren Teams schon als Chef- oder Co-Trainer tätig - wird die Frauen trainieren. Bei den Männern ist Felian Schubert neuer Cheftrainer, er war zuletzt im NAZ Eisenerz tätig.