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ÖSV-Biathleten: Pichler als Berater, zwei Deutsche als Trainer

Bei den Biathleten gibt es weitreichende Änderungen. Die Trainer der Frauen- und Männer-Teams stehen fest, ein Deutscher gibt die Richtung vor.

ÖSV-Biathleten: Pichler als Berater, zwei Deutsche als Trainer Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Mit Wolfgang Pichler wird künftig ein Bayer die Richtung im österreichischen Biathlon vorgeben!

Das berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach soll der 71-Jährige, offiziell Berater, fortan einen kompromisslosen Weg einschlagen. "Wer nicht mitzieht, dem stehen harte Zeiten bevor", schreibt die "Krone", das habe Pichler in einer Teambesprechung klar kommuniziert. Er bekomme von ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher volle Rückendeckung.

Als Cheftrainer werden indes zwei Deutsche fungieren. Markus Fischer - zuletzt bei mehreren Teams schon als Chef- oder Co-Trainer tätig - wird die Frauen trainieren. Bei den Männern ist Felian Schubert neuer Cheftrainer, er war zuletzt im NAZ Eisenerz tätig.

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