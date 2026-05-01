Nächste Wende im Biathlon-Chaos: ÖSV-Cheftrainer tritt zurück

Im Biathlon-Team des ÖSV kommt es zur nächsten überraschenden Entwicklung: Reinhard Gösweiner soll laut Kronen Zeitung mitgeteilt haben, dass er nicht mehr als Trainer zur Verfügung steht.

Der Oberösterreicher war eigentlich weiterhin für eine zentrale Rolle im Frauen-Team vorgesehen. Nach mehreren internen Rochaden dürfte es nun jedoch zur endgültigen Trennung kommen.

Erfolgstrainer mit großer Vergangenheit

Gösweiner zählt zu den prägendsten Trainern im österreichischen Biathlon der vergangenen Jahrzehnte. In den 2010er-Jahren führte er unter anderem Christoph Sumann und Dominik Landertinger zu großen Erfolgen.

Nach einem zwischenzeitlichen Engagement im Ausland kehrte er 2022 zum ÖSV zurück und übernahm erneut Verantwortung – diesmal als Cheftrainer der Frauen.

Unruhe im Biathlon-Lager nimmt zu

Die aktuelle Entwicklung fügt sich in eine ohnehin schwierige Phase für die heimischen Biathletinnen ein. Erst vor kurzem hatte mit Ex-Weltmeisterin Lisa Hauser das Aushängeschild des österreichischen Biathlons überraschend ihre Karriere beendet.

Nun sorgt auch die Trainerfrage für Unsicherheit. Mehrere geplante Konstellationen im Betreuerteam wurden zuletzt wieder verworfen, klare Strukturen fehlen bislang.

Pichler gefordert: Klartext-Treffen am Sonntag

Mit Wolfgang Pichler hat der ÖSV erst kürzlich eine international renommierte Trainerpersönlichkeit als Berater verpflichtet. Der Deutsche soll den angeschlagenen Bereich neu ordnen.

Bereits am Sonntag steht ein wichtiges Treffen an, bei dem intern Klartext gesprochen werden soll. Ziel ist es, endlich festzulegen, wie das Trainer- und Betreuerteam für die kommende Weltcup-Saison aussehen wird.