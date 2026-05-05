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"Zeit, Kapitel zu beenden" - ÖSV-Routinier beendet Karriere

Die Karriere des 33-Jährigen war geprägt von vielen Rückschlägen, dennoch fuhr er sieben Mal in die Top-Ten.

"Zeit, Kapitel zu beenden" - ÖSV-Routinier beendet Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Nächster Rücktritt im Ski-Weltcup!

Daniel Danklmaier beendet nach zehn Jahren und 86 Weltcup-Rennen seine Karriere. Das gibt der 33-Jährige auf Instagram bekannt.

Zuvor schien der Steirer nicht im am Montag veröffentlichten ÖSV-Kader für den kommenden Winter auf (mehr dazu >>>).

5. Platz in Kitzbühel als Highlight

"10 Jahre. Viele Momente. Eine Reise, die bleibt", schreibt der Speed-Spezialist. Er ergänzt: "Diese Reise hatte viele Ups & Downs".

Sieben Mal fuhr Danklmaier in die Top-Ten, zwei Mal nahm er an einer WM teil. Sein größter Erfolg im Weltcup war ein fünfter Platz in der Abfahrt in Kitzbühel 2019 .

Danklmaiers Karriere war jedoch auch geprägt von schweren Verletzungen. Vier Kreuzbandrisse, eine Patellasehnen-Verletzung und ein Bruch des Schienbeinkopfs hatten acht Operationen zur Folge.

Abschließend merkt er an: "Jetzt ist es Zeit, dieses Kapitel zu schließen. Ich blicke dankbar zurück und freue mich auf das, was kommt!"

Weltcup-Endstand>>>

Ski-Weltcup 25/26: Das Preisgeld-Ranking der Top-Verdiener

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