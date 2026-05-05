Aus ÖSV-Kader geflogen! Das plant Max Franz jetzt

Speed-Fahrer Max Franz zeigt sich auch nach OP Nummer neun und dem Ausscheiden aus dem ÖSV-Kader kämpferisch.

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"Natürlich bringt das Kader-Aus einige Überlegungen mit sich“, sagt der 36-jährige Kärntner der "Kleinen Zeitung" nach dem Verlust des Kaderplatzes. Aber: "Mein Ziel habe ich noch nicht vollständig erreicht. Ich stand zwar wieder im Starthaus, doch die Fahrt ins Ziel fehlt mir noch."

Neunte Operation nach schwerer Verletzung

Bei seinem Comeback in der Gröden-Abfahrt im Dezember schied er aus.

Die mittlerweile neunte Operation nach seinem schweren Sturz im November 2022, bei der er sich beide Beine brach, sei gut verlaufen.

"Es wurde einiges gemacht: Der Nagel entfernt, die Patellasehne eröffnet, Platte und Schrauben herausgenommen, eine Arthroskopie im Sprunggelenk durchgeführt und Narbengewebe behandelt", wird Franz zitiert.

Ruhe ist entscheidend

Der Eingriff sei zäher, als er sich das erwartet habe: "Im Moment fällt mir selbst das Stiegensteigen noch schwer – da wirkt der Gedanke ans Skifahren fast fern."

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Seit dem Wochenende sei Franz aber bereits wieder ohne Krücken mobil, am Mittwoch sollen die Nähte entfernt werden. Nach rund sechs Wochen rechne er damit, wieder einigermaßen normal trainieren zu können.

"Entscheidend ist jetzt, die Heilung abzuwarten und zu sehen, wie schmerzfrei ich tatsächlich bin. Erst dann kann und muss eine Entscheidung getroffen werden."