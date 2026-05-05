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Wurde auf den Skiern Olympia-Zweiter: Slowene verlässt Skimarke

Der 33-Jährige trennt sich nach fast zwei Jahrzehnten von seinem Skipartner.

Wurde auf den Skiern Olympia-Zweiter: Slowene verlässt Skimarke Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zan Kranjec fährt künftig nicht mehr für Rossignol.

Das verkündet der 33-Jährige auf Instagram. "Nach 19 gemeinsamen Jahren ist es an der Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen", so Kranjec.

Der Slowene fuhr seit Beginn seiner Karriere für die französische Marke. Er fuhr auf Rossignol-Ski zwei Weltcupsiege und 15 Podestplätze ein, 2022 holte er in Peking die Silbermedaille im Riesentorlauf.

"Alles, was ich in meiner bisherigen Karriere erreicht habe, habe ich auf Rossignol-Skiern erreicht – Weltcupsiege, Podestplätze und eine olympische Silbermedaille", schrieb Kranjec.

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