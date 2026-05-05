NHL-Playoffs: Siege für Golden Knights und Hurricanes

In den NHL-Playoffs gehen die Vegas Golden Knights im Viertelfinale gegen die Anaheim Ducks in Führung.

Das Team aus Las Vegas entscheidet das erste Spiel der Best-of-seven-Serie mit 3:1 für sich. Brett Howden bringt die Knights im zweiten Drittel in Führung (24.), Mikael Granlund kann zwischenzeitlich ausgleichen (54.).

In der Schlussphase des Spiels schlagen Ivan Barbashev (56.) und Mitchell Marner per Empty-Net-Goal (60.) aber zu.

Hurricanes siegen dank Hall

Schon zuvor bezwingen die Carolina Hurricanes die Philadelphia Flyers mit 3:2 nach Overtime.

Die beiden Treffer der Flyers fallen schon früh im Spiel, Jamie Drysdale (5.) und Sean Couturier (5.) gelingt ein schneller Doppelschlag. Im Powerplay verkürzt Nikolai Ehlers für die Hurricanes (11.).

Das zweite Drittel verläuft torlos, Seth Jarvis gleicht in der Mitte des Schlussdrittels aus (52.). In der Verlängerung dauert es dann etwas bis zur Entscheidung: Diese fällt in der 19. Minute der Overtime durch Taylor Hall.

In der Serie bauen die Hurricanes ihre Führung gegen die Flyers auf 2:0 aus.