Biathlon-Chef Sumann: "Ich bin gekommen, um zu bleiben"

Im Mai trat Christoph Sumann sein Amt als neuer Sportlicher Leiter im Biathlon bei Ski Austria an und beerbte damit Franz Berger.

Auch wenn, wie er im Interview mit LAOLA1 betont, so kurz vor Olympia keine großen Sprünge möglich sind, so hat er doch bereits an einige Stellschrauben gedreht.

Eines der wichtigsten Themen, die er über den Sommer anging, ist das Material. Auch was die diesbezügliche Kommunikation betrifft.

Außerdem spricht Sumann über die Hintergründe der Bestellung von Ludwig Gredler zum Männer-Cheftrainer und erklärt, warum Lisa Hauser nach wie vor extern trainiert.

LAOLA1: Du bist seit dem Frühjahr neuer Spartenchef im Biathlon. Welche Bilanz ziehst du nach den ersten Monaten?

Christoph Sumann: Mir war klar, dass es nicht einfach ist, so ein Amt kurz vor Olympia zu übernehmen. Da kann man keine Wunderdinge vollbringen. Ich weiß aber, was ich habe: Eine funktionierende Frauen-Mannschaft, die viel Potenzial hat und mit Lisa Hauser eine Weltmeisterin. Drumherum gibt es viele Athletinnen, die schon auf hohem Niveau agieren. Das muss man forcieren und das Beste herausholen. Das ist mit dem Auftakt (in Östersund, Anm.) schon gelungen.

LAOLA1: Ist damit die Saison auch ein Stück weit schon gerettet?

Sumann: Ich war mit dem vierten Rang von Lisa Hauser (im Sprint, Anm.) schon hochzufrieden, der Sieg in der Verfolgung war die Kirsche auf der Torte. Mir ist wichtig, dass die Jungen sehen: Ich bin im Training dabei, habe bei den Leistungskontrollen ähnliche Parameter wie Lisa. Das kann dir großen Auftrieb geben und eine Initialzündung sein, wenn du erkennst, dass du eigentlich nicht weit weg bist. Außerdem ist mir wichtig, dass es auch in den Ebenen darunter (IBU-Cup, Junior-Cup, etc.; Anm.) Erfolge gibt, denn diese sind genauso wichtig.