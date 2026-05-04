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99ers-Kapitän Korbinian Holzer beendet Karriere

Der Ex-NHL-Crack zieht nach dem Meistertitel mit den Steirern einen Schlussstrich unter seine lange Laufbahn.

99ers-Kapitän Korbinian Holzer beendet Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Man soll aufhören, wenn's am schönsten ist, sagt man.

Mit 38 Jahren und nach dem ersten und einzigen Meistertitel tut 99ers-Kapitän Korbinian Holzer genau das und hängt seine Schlittschuhe an den Nagel.

Das verkündet der Ex-NHL-Crack (231 Spiele) via 99ers-Aussendung. Der Meistertitel sei letztlich ein Höhepunkt, aber nicht Grundlage seiner Entscheidung gewesen, wie Holzer erklärt: "Mein Entschluss ist ja schon vor den Playoffs festgestanden. Dass es jetzt noch dazu so ausgegangen ist, habe ich mir vorher natürlich nicht erträumen lassen. Umso mehr passt der Zeitpunkt nun perfekt."

"Nicht von heute auf morgen"

Es sei eine Entscheidung aus dem Bauch heraus gewesen, die sich "nicht von heute auf morgen ergeben, sondern seit Monaten so entwickelt" habe.

Der Grazer Sportdirektor Philipp Pinter findet für seinen Meister-Kapitän nur lobende Worte: "Wir müssen Korbi Holzer sehr, sehr dankbar sein, dass er uns vertraut hat, von Tag eins von unserem Projekt überzeugt war und den doch sehr mutigen Schritt nach Graz gemacht hat. Umso mehr freut es mich, dass er jetzt mit uns diesen Titel gewonnen hat."

Er werde ihm nicht nur als "verlängerter Arm zur Mannschaft", sondern "vor allem wird er in der Kabine als Persönlichkeit, mit seinem Herz, seiner Leidenschaft und seinem Charakter fehlen. Wie auch immer seine neue Tätigkeit dann aussehen wird, Korbi wird auch weiterhin viel bewegen", so Pinter abschließend.

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