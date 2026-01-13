Maria, Tatjana MAR
WILLIAMS V. WIL
Endstand
2:0
6:4 , 6:3
NEWS

Vor AO-Comeback: Williams verliert Auftaktspiel in Hobart

Die 45-jährige Tennis-Legende verliert beim WTA-250-Turnier von Hobart gegen die Deutsche Tatjana Maria in zwei Sätzen.

Vor AO-Comeback: Williams verliert Auftaktspiel in Hobart
Textquelle: © APA
Kommentare

Venus Williams feiert vor ihrem Antreten bei den Tennis-Australian-Open kein Erfolgserlebnis.

Die siebenfache Grand-Slam-Turniersiegerin scheitert am Dienstag in der 1. Runde des WTA-250-Events in Hobart an der Deutschen Tatjana Maria. Die als Nummer sechs gesetzte 38-Jährige behielt im Duell mit der 45-jährigen US-Amerikanerin mit 6:4,6:3 die Oberhand.

Williams erhielt für die Australian Open eine Wildcard und feiert nach fünf Jahren ihr Comeback in Melbourne.

Älteste AO-Teilnehmerin

Veranstalterangaben zufolge wird die 45-Jährige die älteste Teilnehmerin sein, die jemals im Hauptfeld vertreten war. Bisher ist das die Japanerin Kimiko Date, die 2015 mit 44 Jahren in der ersten Runde ausgeschieden ist.

Gewonnen hat Williams die Australian Open noch nie. 2003 und 2017 verlor sie jeweils im Finale gegen ihre Schwester Serena.

