Jones, Maximus JON
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:11:6 , 6:3 , 6:0
NEWS
Aus für Schwärzler beim Challenger in Nonthaburi
Im Sechzehntelfinale ist für Joel Schwärzler Endstation. Nach Satzführung bricht der 19-Jährige leistungstechnisch ein.
Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger in Nonthaburi Lokalmatador Maximus Jones 6:1, 3:6, 0:6 geschlagen geben.
Im ersten Satz kann der 19-Jährige seinem Gegner direkt die ersten beiden Aufschlagspiele abnehmen. So geht der erste Satz glatt an den Österreicher.
Im zweiten Satz gelingt Jones ein frühes Break, das dem Thailänder (ATP-378.) zum Satzausgleich verhilft.
Im dritten Satz hat Schwärzler seinem Gegner nichts mehr entgegenzusetzen, drei Breaks besiegeln das Sechzehntelfinal-Aus des 19-jährigen Österreichers.