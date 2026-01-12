Aus für Schwärzler beim Challenger in Nonthaburi

Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger in Nonthaburi Lokalmatador Maximus Jones 6:1, 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Im ersten Satz kann der 19-Jährige seinem Gegner direkt die ersten beiden Aufschlagspiele abnehmen. So geht der erste Satz glatt an den Österreicher.

Im zweiten Satz gelingt Jones ein frühes Break, das dem Thailänder (ATP-378.) zum Satzausgleich verhilft.

Im dritten Satz hat Schwärzler seinem Gegner nichts mehr entgegenzusetzen, drei Breaks besiegeln das Sechzehntelfinal-Aus des 19-jährigen Österreichers.