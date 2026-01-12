Jones, Maximus JON
Schwärzler, Joel Josef SCH
Endstand
2:1
1:6 , 6:3 , 6:0
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Statistik
  • Details
NEWS

Aus für Schwärzler beim Challenger in Nonthaburi

Im Sechzehntelfinale ist für Joel Schwärzler Endstation. Nach Satzführung bricht der 19-Jährige leistungstechnisch ein.

Aus für Schwärzler beim Challenger in Nonthaburi Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Joel Schwärzler muss sich beim ATP-Challenger in Nonthaburi Lokalmatador Maximus Jones 6:1, 3:6, 0:6 geschlagen geben.

Im ersten Satz kann der 19-Jährige seinem Gegner direkt die ersten beiden Aufschlagspiele abnehmen. So geht der erste Satz glatt an den Österreicher.

Im zweiten Satz gelingt Jones ein frühes Break, das dem Thailänder (ATP-378.) zum Satzausgleich verhilft.

Im dritten Satz hat Schwärzler seinem Gegner nichts mehr entgegenzusetzen, drei Breaks besiegeln das Sechzehntelfinal-Aus des 19-jährigen Österreichers.

Die größten Grand-Slam-Ausrufezeichen Österreichs

Slideshow starten

68 Bilder

Mehr zum Thema

Enttäuschung für Misolic in Adelaide

Enttäuschung für Misolic in Adelaide

Tennis - ATP
3
Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Miedler/Cabral holen Titel in Brisbane

Tennis - ATP
Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Erster Sieg des Jahres für Filip Misolic

Tennis - ATP
1
Australian-Open-Traum für Lukas Neumayer geplatzt

Australian-Open-Traum für Lukas Neumayer geplatzt

Tennis
NFL-Playoffs: Der Spielplan für die Divisional-Round

NFL-Playoffs: Der Spielplan für die Divisional-Round

Football
Patriots gewinnen erstes NFL-Playoff-Spiel seit sieben Jahren

Patriots gewinnen erstes NFL-Playoff-Spiel seit sieben Jahren

Football
3
Spannung bis zum Schluss! Amtierender Super-Bowl-Champion out

Spannung bis zum Schluss! Amtierender Super-Bowl-Champion out

Football
3
Kommentare

Kommentare

Challenge Tour ATP-Challenger Tennis Sport-Mix ATP ATP-Tour Joel Schwärzler