Williams wird bei Australien Open Rekord knacken

Die Australien Open stehen an. Mit dabei ist, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, auch Venus Williams. Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin erhält eine Wildcard und wird erstmals nach fünf Jahren wieder in Australien aufschlagen.

„Ich freue mich sehr, wieder in Australien zu sein, und kann es kaum erwarten, im australischen Sommer an diesem Turnier teilzunehmen“, wird Williams in einer Mitteilung zitiert.

Mit der Teilnahme bei den Australien Open wird die 45-Jährige auch den Altersrekord bei dem Turnier brechen. Sie löst damit die Japanerin Kimiko Date ab, die bei ihrem Antritt in der Hauptrunde 44 Jahre alt war.

„Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an diesen Ort und bin dankbar für die Gelegenheit, an einen Ort zurückzukehren, der in meiner Karriere eine so wichtige Rolle gespielt hat“, sagt die Amerikanerin.

Erste Hauptrunde seit 2021

In Melbourne erreichte sie bereits zweimal (2003 und 2017) das Einzelfinale. Ihr Debüt feierte sie dort vor 28 Jahren. Nach 2021 stand sie aber nicht mehr in der Hauptrunde bei den Australien Open.

Im August musste sie bei den US-Open bereits in der ersten Runde eine Niederlage hinnehmen, auch dort erhielt sie eine Wildcard. Im Juli nahm sie nach eineinhalb Jahren Tour-Pause an den DC Open teil.

Ab dem 18. Jänner wird in der ersten Runde aufgeschlagen.