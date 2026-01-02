NEWS

Williams wird bei Australien Open Rekord knacken

Nach fünf Jahren Pause kehrt die 45-Jährige nach Melbourne zurück, wo sie eine Wildcard erhält.

Williams wird bei Australien Open Rekord knacken Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Australien Open stehen an. Mit dabei ist, wie der Veranstalter am Freitag mitteilte, auch Venus Williams. Die siebenmalige Grand-Slam-Siegerin erhält eine Wildcard und wird erstmals nach fünf Jahren wieder in Australien aufschlagen.

„Ich freue mich sehr, wieder in Australien zu sein, und kann es kaum erwarten, im australischen Sommer an diesem Turnier teilzunehmen“, wird Williams in einer Mitteilung zitiert.

Mit der Teilnahme bei den Australien Open wird die 45-Jährige auch den Altersrekord bei dem Turnier brechen. Sie löst damit die Japanerin Kimiko Date ab, die bei ihrem Antritt in der Hauptrunde 44 Jahre alt war.

„Ich habe so viele unglaubliche Erinnerungen an diesen Ort und bin dankbar für die Gelegenheit, an einen Ort zurückzukehren, der in meiner Karriere eine so wichtige Rolle gespielt hat“, sagt die Amerikanerin.

Erste Hauptrunde seit 2021

In Melbourne erreichte sie bereits zweimal (2003 und 2017) das Einzelfinale. Ihr Debüt feierte sie dort vor 28 Jahren. Nach 2021 stand sie aber nicht mehr in der Hauptrunde bei den Australien Open.

Im August musste sie bei den US-Open bereits in der ersten Runde eine Niederlage hinnehmen, auch dort erhielt sie eine Wildcard. Im Juli nahm sie nach eineinhalb Jahren Tour-Pause an den DC Open teil.

Ab dem 18. Jänner wird in der ersten Runde aufgeschlagen.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

Slideshow starten

17 Bilder

Mehr zum Thema

Darts-WM: Ein Favorit marschiert ins Halbfinale, einer verliert

Darts-WM: Ein Favorit marschiert ins Halbfinale, einer verliert

Mehr Sport
2
Die ersten beiden Halbfinalisten der Darts-WM stehen fest

Die ersten beiden Halbfinalisten der Darts-WM stehen fest

Mehr Sport
1
Austria Salzburg vor Doppeltransfer

Austria Salzburg vor Doppeltransfer

2. Liga
Kasper sammelt Assist bei knapper Detroit-Niederlage

Kasper sammelt Assist bei knapper Detroit-Niederlage

NHL
ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

ÖSV-Duo muss vor Innsbruck auf Tournee-Wunder hoffen

Skispringen
Xaver Schlager: Top-Klub intensiviert Bemühungen

Xaver Schlager: Top-Klub intensiviert Bemühungen

Serie A
8
Favoriten tun sich schwer und lassen in der Premier League Punkte

Favoriten tun sich schwer und lassen in der Premier League Punkte

Premier League
Kommentare

Kommentare

Tennis Sport-Mix WTA Australian Open Venus Williams