Mit 45 Jahren! So plant Venus Williams die weitere Karriere

Die US-Amerikanerin bereitet sich bereits auf die kommende Tennis-Saison vor. Ein Auftritt bei den Australian Open ist noch offen.

Mit 45 Jahren! So plant Venus Williams die weitere Karriere Foto: © getty
Textquelle: © APA
Auch mit 45 Jahren plant Venus Williams für die kommende Tennis-Saison!

Die US-Amerikanerin werde im Jänner beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland antreten, teilten die Organisatoren mit. Das Turnier dient vielen Spielerinnen als Vorbereitung auf die Australian Open.

Ob die siebenmalige Grand-Slam-Turniersiegerin auch in Melbourne dabei sein wird, ist aber offen. Williams war im heurigen Sommer nach rund 16 Monaten Turnierpause auf die Tour zurückgekehrt.

Nach Teilnahmen in Washington und Cincinnati hatte sie bei den US Open für Aufsehen gesorgt, war aber in der ersten Runde ausgeschieden. Damals hatte sie ihre Zukunftspläne offen gelassen und über Zweifel gesprochen, ob sie für Tennis noch weite Reisen auf sich nehmen wolle.

Die 15 Tennisspielerinnen mit den meisten Grand-Slam-Titeln

#12 - Venus Williams (7 Titel)
#12 - Justine Henin (7 Titel)

