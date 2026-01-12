Sebastian Ofner beendet sechsmonatige Durststrecke

Sebastian Ofner darf sich am Montag über seinen ersten Sieg im Tennis-Jahr 2026 freuen.

Der 29-jährige Steirer setzt sich in der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open gegen den Dänen August Holmgren (ATP-191.) mit 6:4, 6:4 durch und benötigt dafür 1:12 Stunden.

Tatsächlich ist es Ofners erster Sieg seit der zweiten Runde in Wimbledon Anfang Juli 2025. Seitdem setzte es für den Steirer mehrere Erstrunden-Niederlagen. Im Oktober 2025 beendete er seine Saison aufgrund von Fersenproblemen vorzeitig.

Machbarer Gegner

In der zweiten Qualirunde bekommt es der Österreicher nun mit dem Sieger des Duells Alexis Galarneau (CAN/ATP-213.) gegen Nishesh Basavareddy (USA/ATP-172.) zu tun.

Ofner, aktuell Nummer 131 der Weltrangliste, startete mit einer Zweisatz-Niederlage gegen Dusan Lajovic (SRB/ATP-125.) beim Challenger-Turnier in Canberra ins neue Kalenderjahr.

Bei den Australian Open stand Ofner bislang nur 2024 im Hauptbewerb, damals musste er sich allerdings bereits in Runde eins verabschieden.