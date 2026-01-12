-
Tagger, Lilli TAG
Gao, Xinyu GAO
vor 75 Minuten
NEWS
Australian-Open-Qualifikation LIVE: Lilli Tagger - Xinyu Gao
Die junge Österreicherin trifft in der ersten Qualifikationsrunde für die Australian Open auf Xinyu Gao. LIVE-Ticker:
Lilli Tagger trifft in der ersten Runde der Qualifikation für die Australian Open auf Xinyu Gao (ab 04:40 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Die erst 17-Jährige geht in ihre erste Qualifikation für ein Grand-Slam-Turnier. Zuletzt spielte die Ostirolerin in Auckland eine WTA-Einzel-Quali und schied dabei in Runde zwei gegen die Ukrainerin Starodubtseva aus. Tagger ist derzeit die Nummer 154 der Welt.
Xinyu Gao, aktuell Nummer 208 der Weltrangliste, konnte zuletzt beim ITF Turnier in den Arabischen Emiraten die vierte Runde erreichen. Die 28-jährige Chinesin musste sich schlussendlich der Kroatin Marcinko geschlagen geben.