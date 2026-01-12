NEWS

Tennis: Einstiger Wimbledon-Finalist verkündet Rücktritt

Der Kanadier holte in seiner Karriere acht ATP-Titel und war zwischenzeitlich sogar die Nummer drei der Welt.

Tennis: Einstiger Wimbledon-Finalist verkündet Rücktritt Foto: © getty
Der Kanadier Milos Raonic hat am Montag eineinhalb Jahre nach seinem letzten Match sein Karriereende bekanntgegeben.

Der 35-Jährige war Tennis-Ranglistendritter, holte acht ATP-Titel und schaffte es bei Grand Slams 2016 ins Australian-Open-Halbfinale sowie ins Wimbledon-Finale.

Beide Male unterlag er dem Schotten Andy Murray. Auch seine vier Finali auf Masters-1000-Ebene verlor der starke Aufschläger. Raonic war dreijährig aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Kanada gekommen.

