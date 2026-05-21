Kraus, Sinja KRA
Friedsam, Anna-Lena FRI
Endstand
2:0
6:1 , 6:1
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4. Österreicherin im Hauptfeld! Kraus übersteht French-Open-Quali

Die Wienerin gibt sich gegen die Deutsche Friedsam keine Blöße und steht im Hauptfeld des Grand Slams.

4. Österreicherin im Hauptfeld! Kraus übersteht French-Open-Quali Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Sinja Kraus steht im Hauptfeld der French Open!

Die an Position zwei gesetzte Österreicherin bezwingt die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA-213.) am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde klar mit 6:1, 6:1.

Für Kraus ist es die erstmalige Teilnahme an einem Grand-Slam-Hauptbewerb.

Damit stehen vier ÖTV-Athletinnen im Hauptfeld in Paris. Neben Kraus werden auch Lilli Tagger, Anastasia Potapova und Julia Grabher in Roland Garros teilnehmen.

Dominante Vorstellung

Der Wienerin gelingt ein perfekter Start: Sie breakt die Deutsche gleich im ersten Game, behält ihren Aufschlag und führt schnell mit 3:1.

Kraus gibt in diesem Satz auch kein weiteres Game mehr ab, sodass sie diesen mit 6:1 gewinnt.

Im zweiten Satz marschiert die 24-Jährige im selben Tempo weiter und führt bald mit 4:0. Dann muss sie ihren eigenen Service abgeben, die Partie gerät aber dennoch nicht ins Kippen.

Bei eigenem Aufschlag verwertet sie ihren ersten Matchball zum 6:1 und qualifiziert sich somit für den Hauptbewerb.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

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