4. Österreicherin im Hauptfeld! Kraus übersteht French-Open-Quali

Sinja Kraus steht im Hauptfeld der French Open!

Die an Position zwei gesetzte Österreicherin bezwingt die Deutsche Anna-Lena Friedsam (WTA-213.) am Donnerstag in der dritten Qualifikationsrunde klar mit 6:1, 6:1.

Für Kraus ist es die erstmalige Teilnahme an einem Grand-Slam-Hauptbewerb.

Damit stehen vier ÖTV-Athletinnen im Hauptfeld in Paris. Neben Kraus werden auch Lilli Tagger, Anastasia Potapova und Julia Grabher in Roland Garros teilnehmen.

Dominante Vorstellung

Der Wienerin gelingt ein perfekter Start: Sie breakt die Deutsche gleich im ersten Game, behält ihren Aufschlag und führt schnell mit 3:1.

Kraus gibt in diesem Satz auch kein weiteres Game mehr ab, sodass sie diesen mit 6:1 gewinnt.

Im zweiten Satz marschiert die 24-Jährige im selben Tempo weiter und führt bald mit 4:0. Dann muss sie ihren eigenen Service abgeben, die Partie gerät aber dennoch nicht ins Kippen.

Bei eigenem Aufschlag verwertet sie ihren ersten Matchball zum 6:1 und qualifiziert sich somit für den Hauptbewerb.