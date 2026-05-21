Lars Söndergaard hat seinen ersten Kader als Cheftrainer des ÖFB-Frauen-Nationalteams nominiert.

Anfang Mai wurde der Däne als Nachfolger von Alexander Schriebl präsentiert. Nun hat er seine Auswahl für die WM-Qualifikationsspiele gegen Slowenien (5. Juni/Sport-Club-Platz) sowie Norwegen (9. Juni/Oslo) getroffen.

Sophie Hillebrand (HSV), Nicole Billa (VfB Stuttgart) und Katharina Naschenweng (FC Bayern München) kehren in den Kader zurück - sie waren zuletzt beim Deutschland-Doppel nicht dabei. Sarah Zadrazil (FC Bayern München) wird ab 1. Juni für die Tage in Österreich mit von der Partie sein.

Der offizielle Lehrgang beginnt am 1. Juni in Eisenstadt.

Pre-Camp als zusätzliche Möglichkeit

"In der jetzigen Situation ist das für mich der beste Kader, den wir aktuell stellen können. Die Spielerinnen haben gespielt, sind fit und bringen viel Erfahrung im Nationalteam mit. Daher haben sie es auch verdient, wieder im Kader zu stehen. Es ist natürlich immer wichtig, wer in einem Spiel beginnt, aber ich schaue auch sehr darauf, welche Spielerinnen im Verlauf eines Spieles noch kommen und Spiele entscheiden können", so Söndergaard.

Bereits ab dem 26. Mai haben die Spielerinnen die Möglichkeit, beim Pre-Camp, ebenfalls in Eisenstadt, zusätzliche Trainingseinheiten zu absolvieren und den neuen Teamchef besser kennenzulernen.

In diesem Rahmen wird etwa Lilli Purtscheller (Essen) nach ihrem Kreuzbandriss erstmals zum Nationalteam zurückkehren.

"Ich habe sehr viele Gespräche mit den Spielerinnen in den vergangenen Tagen und Wochen geführt und mir auch mit vielen Videoanalysen erste Eindrücke des Teams eingeholt. Ich freue mich auf das erste Zusammentreffen. Das Pre-Camp hat den Vorteil, dass wir uns Stück für Stück persönlich kennen lernen. Wir wollen auch mit Freude an die Sache herangehen und wollen unseren Weg als Team finden", meint der Coach.

Der gesamte Kader auf einen Blick: