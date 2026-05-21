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Schicker kritisiert Nagelsmann

Der Österreicher ist von der Kommunikation und dem Stil des Bundestrainers wenig beeindruckt.

Schicker kritisiert Nagelsmann Foto: © IMAGO / Maximilian Koch
Textquelle: © LAOLA1
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Durchaus überraschend entschied sich Manuel Neuer doch noch für eine WM-Teilnahme. Der DFB-Goalie war eigentlich zurückgetreten, springt nach Nagelsmann-Anfrage jetzt aber wieder als Nummer eins ein.

Damit verdrängt er auch Stammgoalie Oliver Baumann (Hoffenheim). "Am Ende ist die Entscheidung für Oliver ein Schlag gewesen. Natürlich war er am Telefon nicht so: Ah, okay Trainer, kein Problem. Wir kennen uns ewig. Das Verhältnis hat natürlich ein bisschen gelitten, wenn du so eine Nachricht übermittelst", erklärte Julian Nagelsmann.

Kritik aus Hoffenheim

Kritik gibt es jetzt aus Hoffenheim. Der steirische Sportchef Andreas Schicker macht klar: "Am Ende ist es selbstverständlich die Entscheidung des Bundestrainers, wen er nominiert beziehungsweise aufstellt. Was die Kommunikation und den Stil betrifft, kann sich jeder selbst ein Urteil bilden."

Nagelsmann betonte des Öfteren, dass Baumann die Nummer eins bei der WM sein wird. Der TSG-Goalie rechnete fest damit, dürfte jetzt sehr enttäuscht sein.

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